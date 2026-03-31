S&P: América Latina crecerá menos y enfrentará más inflación en 2026

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S&P Global Ratings proyecta que el crecimiento del PIB en América Latina se desacelerará a 1,9 % en 2026, por debajo del 2,4 % estimado para 2025.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El panorama económico para los mercados emergentes de América Latina en 2026 estará marcado por una desaceleración del crecimiento, mayores presiones inflacionarias y un entorno externo incierto, según el más reciente análisis de S&P Global Ratings. De acuerdo con el informe, el escenario base “parte del supuesto de que la guerra en Medio Oriente persistirá hasta principios de abril y que su impacto negativo en los precios de la energía y las condiciones financieras será temporal”. Sin embargo, la firma advierte que “los riesgos a la baja... son significativos”, debido a la alta incertidumbre sobre la evolución del conflicto.

En este contexto, S&P proyecta que el crecimiento del PIB en América Latina se desacelerará a 1,9 % en 2026, por debajo del 2,4 % estimado para 2025. Esta revisión responde, en parte, al impacto indirecto del alza en los precios energéticos, que también impulsará una inflación “moderadamente mayor” en la región. Como consecuencia, “la mayoría de los bancos centrales que estaban bajando las tasas de interés optarán por mantenerlas sin cambios este año”. A nivel de economías clave, el informe refleja ajustes a la baja en varias proyecciones. En Argentina, se espera un crecimiento de 3,2 % en 2026, ligeramente inferior al cálculo previo. “El aumento de los precios de la energía impulsará la inflación” y podría dificultar la acumulación de reservas internacionales, un elemento clave para sostener la liberalización cambiaria impulsada por el gobierno. Brasil, por su parte, crecería 1,6 % en 2026. Aunque el país ha iniciado un ciclo de flexibilización monetaria, S&P redujo la magnitud esperada de los recortes de tasas. Además, advierte que el encarecimiento de los fertilizantes —en gran medida importados desde Medio Oriente— podría traducirse en mayores precios de alimentos en los próximos meses. En México, la previsión de crecimiento se ajustó a 1,3 % para 2026. La calificadora anticipa que el banco central mantendrá su tasa de referencia sin cambios ante presiones inflacionarias derivadas del sector energético. Asimismo, señala que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) seguirá siendo una fuente relevante de incertidumbre, aunque se espera que la relación comercial con Estados Unidos se mantenga sólida.