Expresidente hondureño enfrentará juicio en EEUU el 5 de febrero de 2024

Por revistaeyn.com

Se fijó la fecha. El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, enfrentará juicio por narcotráfico el próximo 5 de febrero de 2024.

En esta audiencia frente al juez Kevin Castel, Hernández solicitó cambio de abogado, petición que fue rechazada y pidió seguridad para su familia, insistiendo que no está segura en Tegucigalpa y que recibe constantemente amenazas. “Todos los días vivo una situación terrible porque no sé qué pasará con ellos; ¿es que la vida de mi familia no les importa?”, declaró.