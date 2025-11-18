FAO advierte que mercado alimentario enfrenta riesgos significativos

Centroamérica & Mundo

En su nuevo informe semestral sobre la producción alimentaria, la FAO advirtió que la estabilidad del mercado alimentario aún enfrenta riesgos significativos, como la variabilidad climática y las tensiones comerciales internacionales.

Por revistaeyn.com La producción mundial de alimentos registra un repunte generalizado que producirá récords en cereales, arroz y carne de aves, impulsando el crecimiento del consumo y la recuperación de inventarios globales, según previsiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En su nuevo informe semestral sobre la producción alimentaria, la FAO advirtió, no obstante, que la estabilidad del mercado alimentario aún enfrenta riesgos significativos, como la variabilidad climática y las tensiones comerciales internacionales.

“El repunte de la producción global es un punto positivo para la estabilidad del mercado, pero persisten amenazas que van desde el clima extremo hasta las relaciones comerciales frágiles”, explicó el economista jefe de la FAO, Máximo Torero. El estudio, centrado en los mercados de los principales productos básicos -cereales, oleaginosas, azúcar, carne, lácteos y pesca-, estima que la producción mundial de trigo y otros granos alcanzará niveles históricos, y el arroz registrará cifras récord tanto en Asia como en América Latina y el Caribe. Los inventarios globales de trigo crecerán un 3,6 %, situándose en su punto más alto hacia el final de la temporada 2025-26, mientras que las existencias de arroz aumentarán un 2,2 %. El incremento de la oferta ha contribuido a presionar a la baja los precios internacionales, aunque la FAO prevé un aumento sostenido del consumo, especialmente en los países de bajos ingresos y con déficit alimentario. En el sector cárnico, la producción mundial crecerá 1,4 %, impulsada principalmente por la carne de ave, mientras que la bovina retrocederá debido a la reducción de ganado en Brasil y Estados Unidos.