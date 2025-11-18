FAO advierte que mercado alimentario enfrenta riesgos significativos

Por revistaeyn.com
La producción mundial de alimentos registra un repunte generalizado que producirá récords en cereales, arroz y carne de aves, impulsando el crecimiento del consumo y la recuperación de inventarios globales, según previsiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
En su nuevo informe semestral sobre la producción alimentaria, la FAO advirtió, no obstante, que la estabilidad del mercado alimentario aún enfrenta riesgos significativos, como la variabilidad climática y las tensiones comerciales internacionales.
“El repunte de la producción global es un punto positivo para la estabilidad del mercado, pero persisten amenazas que van desde el clima extremo hasta las relaciones comerciales frágiles”, explicó el economista jefe de la FAO, Máximo Torero.
El estudio, centrado en los mercados de los principales productos básicos -cereales, oleaginosas, azúcar, carne, lácteos y pesca-, estima que la producción mundial de trigo y otros granos alcanzará niveles históricos, y el arroz registrará cifras récord tanto en Asia como en América Latina y el Caribe.
Los inventarios globales de trigo crecerán un 3,6 %, situándose en su punto más alto hacia el final de la temporada 2025-26, mientras que las existencias de arroz aumentarán un 2,2 %. El incremento de la oferta ha contribuido a presionar a la baja los precios internacionales, aunque la FAO prevé un aumento sostenido del consumo, especialmente en los países de bajos ingresos y con déficit alimentario.
En el sector cárnico, la producción mundial crecerá 1,4 %, impulsada principalmente por la carne de ave, mientras que la bovina retrocederá debido a la reducción de ganado en Brasil y Estados Unidos.
En contraste, el consumo mundial de aceites vegetales superará a la producción, arrastrado por la menor oferta de soja debida a reducciones de la superficie cultivada en Argentina, India, Ucrania y Estados Unidos.
Por su parte, la producción de pesca y acuicultura crecerá 1,7 %, impulsada por un mayor consumo.
El mercado del aceite de oliva da señales de recuperación tras la sequía que redujo drásticamente la producción y disparó los precios en 2023 y 2024.
Los precios mayoristas en España y Grecia han caído más de la mitad desde inicios de 2024, aunque se mantienen altos en Italia. En Túnez, las lluvias abundantes auguran una producción récord de más de 400.000 toneladas, lo que podría convertir al país en el segundo productor mundial en 2025-26.
En cuanto a los fertilizantes, la agencia reportó una recuperación en su uso durante la temporada 2024-25, tras un periodo de menor aplicación por escasez y altos costos. El precio promedio de una canasta de fertilizantes se ubicó en 489 dólares por tonelada en septiembre de 2025, un 40% menos que el récord de abril de 2022, aunque todavía por encima de los niveles de 2024.