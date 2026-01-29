Presidente Arévalo pide diálogo regional y destaca el "salto" de la economía en Guatemala

POR EFE

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, defendió este miércoles en Panamá la necesidad de un diálogo regional robusto para navegar un orden global "que está cambiando", y presentó los avances de su país, que en 2025 alcanzó su mejor calificación crediticia histórica y un crecimiento del 4,1 %.

Durante la inauguración del II Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, Arévalo planteó que la región debe redefinir su papel en un escenario internacional donde los contornos tradicionales se han perdido.

"El orden global e internacional que habíamos dado por sentado está en flujo, está cambiando", advirtió el mandatario, tras asegurar que ante este escenario de incertidumbre "lo único que nos va a servir para darle forma a ese mundo que perdió sus contornos será el diálogo".

"Necesitamos recurrir al diálogo para entender las transformaciones y orientarlas", afirmó ante sus homólogos.