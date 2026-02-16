X con caída mundial: ¿Qué estás pensando?

Por revistaeyn.com
Es lunes y la red X, de Elon Musk, lo sabe. Durante las primeras horas del día (en Centroamérica), los usuarios de la antes Twitter indicaban, por medio de otras redes, que no podía enviar o ver mensajes en su "feed".
Estos inconvenientes fueron reportados desde varios países, pero la mayoría llega de su país sede: Estados Unidos.
A las pocas horas, ya se registraba una recuperación del servicio, sin embargo; la red social X no ha realizado todavía comentarios respecto a los problemas técnicos en su plataforma.
Entre los principales errores estaban: no cargar contenido en el feed, problemas al refrescar la página y la aplicación, realizar búsquedas y fallos generales de rendimiento.
El sitio Downdetector, que registra las errores de las plataformas, gracia, en parte, a los usuarios, indica que desde las 7:00 am (Centroamérica) se reportaron problemas.
Downdetector destacaba casi 44.000 informes de usuarios que habían reportado problemas en el servicio.
Esta incidencia también se había detectado en Grok, el 'chatbot' de inteligencia artificial generativa desarrollado por xAI y en el que usuarios españoles, estadounidenses y distintos países de Latinoamérica señalan que ha dejado de funcionar con normalidad.