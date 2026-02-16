X con caída mundial: ¿Qué estás pensando?

Por revistaeyn.com

Es lunes y la red X, de Elon Musk, lo sabe. Durante las primeras horas del día (en Centroamérica), los usuarios de la antes Twitter indicaban, por medio de otras redes, que no podía enviar o ver mensajes en su "feed".

Estos inconvenientes fueron reportados desde varios países, pero la mayoría llega de su país sede: Estados Unidos.

A las pocas horas, ya se registraba una recuperación del servicio, sin embargo; la red social X no ha realizado todavía comentarios respecto a los problemas técnicos en su plataforma.