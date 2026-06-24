CEPAL: La inversión extranjera directa creció 1,7% en Latinoamérica durante 2025

Centroamérica & Mundo

La inversión que ingresó en 2025 a la región tuvo una variación con respecto al año anterior, con una brecha que se acortó entre Estados Unidos y Europa como los mayores inversionistas.

Por Agencia EFE La inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe creció apenas un 1,7 % en 2025 y alcanzó los US$194.233 millones, informó este martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El organismo de Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile, explicó en un nuevo informe que esta cifra representó, en promedio, el 14 % de la formación bruta de capital fijo de la región y el 2,8 % del PIB en 2025, en un escenario que calificó de gran incertidumbre y elevadas tensiones mundiales.

El organismo señaló que el peso de la IED en las economías fue significativamente variable entre países, pero que en general "América del Sur y Centroamérica recibieron más inversiones en 2025", mientras que "en el Caribe la dinámica fue heterogénea". Entre los receptores más beneficiados estuvo en primer lugar Brasil con un 40 % del total y un aumento de los flujos que se acercó a los máximos de la década de 2010, mientras que México con 22 % registró el tercer monto más alto desde 1990, de acuerdo con el informe. Les siguen Chile con un 7 % del total, Perú y Colombia (6 %), Guyana (5 %), Costa Rica y República Dominicana (3 %). "En el actual contexto global de interdependencia instrumentalizada es clave entender el vínculo entre el comercio y la inversión extranjera directa para diseñar políticas que nos permitan avanzar hacia un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible", señaló el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs. Añadió que para América Latina y el Caribe "vemos que prima la dificultad de integrar de manera coherente y estratégica las agendas de comercio, inversión y desarrollo productivo, lo que limita el impacto transformador que la IED podría tener en la región".