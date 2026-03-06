Gobierno de Cuba "va a caer muy pronto", según Trump

POR EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que el Gobierno de Cuba caerá "muy pronto" y reiteró que La Habana tiene "muchísimas ganas" de negociar con Washington, según la cadena CNN.

En una entrevista sobre la operación militar lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán, Trump insistió en que la isla comunista sería el próximo blanco tras una "exitosa" campaña en el país persa, que hoy llega a su séptimo día y en cuyos ataques iniciales murió el líder supremo iraní, Alí Jameneí, y gran parte de su cúpula.

"Cuba va a caer muy pronto, por cierto, sin relación alguna, pero Cuba también va a caer. Tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo", dijo al medio estadounidense en una breve conversación telefónica.

Según el presidente estadounidense, los cubanos "quieren llegar a un acuerdo", negociaciones de las que ha encargado a su secretario de Estado, el cubano-estadounidense Marco Rubio. "Veremos cómo sale. Ahora mismo estamos muy centrados en esto", agregó.

"Tenemos tiempo de sobra, pero Cuba está lista, después de 50 años. Llevo 50 años observándola", indicó.