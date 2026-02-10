Aerolíneas mexicanas que vuelan a Cuba operan con normalidad

Empresas & Management

Cuba se quedó sin combustible para aviones, una evidencia más de los graves efectos que está teniendo el estrangulamiento petrolero de EEUU sobre una isla que se encontraba ya en una grave crisis económica y energética.

Por Agencia EFE Pese a la falta de combustible de aviación en los aeropuertos de Cuba, las aerolíneas mexicanas que vuelan a aquel país operan con normalidad y mantienen sus viajes hacia la isla, indicó Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en México. "No se suspenden vuelos a Cuba desde México. Hemos confirmado que todas las líneas áreas que tienen conexión con Cuba mantienen sus frecuencias", indicó en un mensaje en la red social X.

Esto ocurre luego de que el Gobierno cubano advirtiera el domingo a las aerolíneas internacionales -que operan en la isla- que a partir de este lunes el país se quedaría sin combustible para aviación debido al asedio petrolero con Estados Unidos. La línea aérea Viva Aerobus informó que en sus vuelos hacia la Cuba seguirán como hasta ahora y que cargará desde México suficiente combustible para los viajes de ida y vuelta. "Los aviones de Viva van abastecidos con el combustible para el viaje de ida y vuelta, por lo cual reiteramos que la operación continúa con normalidad", indicó la firma en un comunicado.

Explicó que sus aeronaves recargarán "combustible suficiente" en México para operar vuelos desde el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (AIFA), Monterrey, Mérida y Cancún. Las aerolíneas mexicanas que vuelan desde el país a Cuba son Aeroméxico, VivaAerobus y Volaris.