Gobierno de Honduras evalúa reducir gasto corriente y reforzar inversión en 2027

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El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, explicó que la Secretaría de Finanzas mantiene un monitoreo periódico de la ejecución presupuestaria de las distintas instituciones para determinar dónde existen oportunidades de ajuste y mejorar la eficiencia en la utilización de los fondos públicos.

Por revistaeyn.com El Gobierno de Honduras analiza realizar ajustes en la estructura del gasto público para 2027, con el propósito de contener los recursos destinados al funcionamiento del Estado y ampliar el espacio para financiar proyectos de inversión. La revisión forma parte de las discusiones sobre las prioridades fiscales para el próximo año. El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, explicó que la Secretaría de Finanzas mantiene un monitoreo periódico de la ejecución presupuestaria de las distintas instituciones para determinar dónde existen oportunidades de ajuste y mejorar la eficiencia en la utilización de los fondos públicos.

La intención es que el Presupuesto General de la República de 2027 registre una menor proporción de gasto corriente respecto al presupuesto de 2026 y, al mismo tiempo, permita incrementar los recursos dirigidos a obras y programas de inversión. La propuesta presupuestaria presentada por el Ejecutivo al Congreso Nacional asciende a 455,374.8 millones de lempiras, unos 11,039 millones de lempiras más que el monto aprobado para 2026, equivalente a un crecimiento de 2.5%. El proyecto contempla mantener el déficit fiscal en alrededor del 1% del Producto Interno Bruto (PIB). Dentro de las prioridades establecidas para 2027 figuran la infraestructura vial, energía, hospitales, educación, agricultura, protección social y seguridad. La inversión pública prevista supera los 40,000 millones de lempiras, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas.