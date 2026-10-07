Gobierno de Honduras evalúa reducir gasto corriente y reforzar inversión en 2027

Por revistaeyn.com
El Gobierno de Honduras analiza realizar ajustes en la estructura del gasto público para 2027, con el propósito de contener los recursos destinados al funcionamiento del Estado y ampliar el espacio para financiar proyectos de inversión. La revisión forma parte de las discusiones sobre las prioridades fiscales para el próximo año.
El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, explicó que la Secretaría de Finanzas mantiene un monitoreo periódico de la ejecución presupuestaria de las distintas instituciones para determinar dónde existen oportunidades de ajuste y mejorar la eficiencia en la utilización de los fondos públicos.
La intención es que el Presupuesto General de la República de 2027 registre una menor proporción de gasto corriente respecto al presupuesto de 2026 y, al mismo tiempo, permita incrementar los recursos dirigidos a obras y programas de inversión.
La propuesta presupuestaria presentada por el Ejecutivo al Congreso Nacional asciende a 455,374.8 millones de lempiras, unos 11,039 millones de lempiras más que el monto aprobado para 2026, equivalente a un crecimiento de 2.5%. El proyecto contempla mantener el déficit fiscal en alrededor del 1% del Producto Interno Bruto (PIB).
Dentro de las prioridades establecidas para 2027 figuran la infraestructura vial, energía, hospitales, educación, agricultura, protección social y seguridad. La inversión pública prevista supera los 40,000 millones de lempiras, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas.
Sin embargo, las autoridades enfrentan presiones adicionales sobre las finanzas estatales. Entre ellas están la atención de los efectos de la sequía, el comportamiento de los precios internacionales de los combustibles, el apoyo temporal a estos productos y el congelamiento de la tarifa eléctrica. Finanzas mantiene reuniones con el Gabinete Energético para evaluar el impacto de estas medidas sobre las cuentas públicas.
Para el cierre de 2026, el Gobierno también prevé concentrar recursos en seguridad y defensa, además de garantizar la continuidad de proyectos que puedan finalizar este año y de aquellos que pasarán a ejecutarse durante 2027.
En materia de ingresos, el ministro señaló que las metas de recaudación avanzan conforme a lo previsto. Además, el Ejecutivo contempla mecanismos como la facturación electrónica para mejorar el control tributario, reducir espacios de evasión y fortalecer la captación de recursos sin depender exclusivamente de nuevas medidas tributarias.
Con información de El Heraldo