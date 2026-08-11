Gobierno de Honduras fortalece estrategia para combatir el hurto de energía

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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras registra pérdidas diarias de 40 millones de lempiras (unos US$1.52 millones), lo cual se debe a la combinación de problemas técnicos y no técnicos que afectan el sistema eléctrico.

Por revistaeyn.com La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de Honduras, a través de la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD), inició el proceso de licitación para contratar las cuadrillas que ejecutarán acciones destinadas a combatir el hurto de energía y reducir las pérdidas del sistema eléctrico a nivel nacional. Las cuadrillas estarán vigilantes no solo de la implementación de medidores y de la revisión de cómo está el sistema, sino que también del corte del servicio a las personas que se le comprueben que están hurtando energía.

La acción que pondrá en práctica la ENEE es una de las prioridades para el Presidente de Honduras, Nasry Asfura, pero que se había retrasado por el proceso de liquidación de lo que era el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas. El Ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, anunció que una vez se tenga el inventario del ex PNRP y con la adjudicación de las cuadrillas, se verá una acción masiva a nivel nacional para poder evitar y disminuir las pérdidas. Hernández Hércules aseguró que las acciones de las cuadrillas para la reducción de pérdidas será parejo con las empresas y personas deudoras o que hurten la energía. “Tenemos claridad de cuáles son los lugares donde hay más pérdidas, muy particularmente en la zona norte. También lo hay en Tegucigalpa, en la zona sur y alrededores”, dijo.