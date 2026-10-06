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Honduras refuerza seguridad durante la Semana Morazánica con más de 33.000 agentes

Las autoridades calculan que alrededor de 500.000 hondureños se movilizarán durante el feriado, por lo que uno de los principales objetivos del despliegue es reducir los riesgos asociados con el incremento del tránsito vehicular y la afluencia de visitantes.

Por revistaeyn.com Honduras puso en marcha un amplio dispositivo de seguridad y atención de emergencias para acompañar la movilización de miles de personas durante la Semana Morazánica, uno de los períodos del año con mayor desplazamiento interno en el país. El operativo, coordinado por la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), comenzó el 3 de octubre y permanecerá activo hasta las 5:00 de la tarde del domingo 11 de octubre. En total, participan más de 33.000 integrantes de 21 instituciones, distribuidos en carreteras, destinos turísticos, terminales de transporte, balnearios, peajes y otros puntos de alta concentración.

Las autoridades calculan que alrededor de 500,000 hondureños se movilizarán durante el feriado, por lo que uno de los principales objetivos del despliegue es reducir los riesgos asociados con el incremento del tránsito vehicular y la afluencia de visitantes. La Policía Nacional concentra el mayor número de efectivos, con 22.239 agentes encargados de patrullajes, controles de tránsito y acciones preventivas. A este contingente se suman 2.600 miembros de las Fuerzas Armadas, quienes brindarán respaldo en materia de seguridad, logística y respuesta ante posibles incidentes. El componente de atención de emergencias también tendrá una participación importante. La Cruz Roja Hondureña contará con 3.000 personas, mientras que el Sistema Nacional de Emergencias 911 dispondrá de 1.925 integrantes. El Cuerpo de Bomberos, por su parte, desplegará 1.161 elementos para labores de rescate, primeros auxilios y atención de accidentes.