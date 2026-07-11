Honduras: Gobierno presenta iniciativa para promover capacidades digitales

Por revistaeyn.com
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, presentó la iniciativa Talent Up Honduras, un programa que otorgará 10.000 becas para la formación de talento hondureño en habilidades digitales de alta demanda, desarrollado mediante una alianza estratégica entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Google Cloud, el Consejo Nacional de Inversiones (CNI) y la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER).
La iniciativa busca fortalecer el capital humano del país mediante capacitación especializada en áreas como Análisis de Datos, Inteligencia Artificial Generativa, Ciberseguridad, Arquitectura en la Nube y otras competencias digitales que hoy demanda el mercado laboral nacional e internacional.
Durante el lanzamiento, la representante del BID en Honduras, Julia Johannsen, destacó que el programa forma parte de una estrategia regional para impulsar el desarrollo de Centroamérica a través de la formación de talento.
“Esta iniciativa no nace de forma aislada; es un esfuerzo en el marco de la estrategia regional América en el Centro del BID. Nuestro propósito es acelerar el desarrollo social y productivo de Centroamérica, potenciando su recurso más valioso: su gente. Hoy, junto a nuestro aliado estratégico Google Cloud, desplegamos una plataforma que dotará de habilidades digitales de alta demanda a miles de hondureños y hondureñas”, expresó.
Por su parte, el presidente Asfura afirmó que el programa representa una apuesta por el futuro del país al abrir nuevas oportunidades para la juventud hondureña.
“Hoy no venimos a inaugurar un edificio ni a cortar una cinta; venimos a abrir puertas hacia el conocimiento, hacia mejores empleos y hacia un futuro de jóvenes que merecen una gran oportunidad. Nuestros jóvenes son nuestra mayor riqueza”, manifestó.
El mandatario señaló que Honduras cuenta con una de las poblaciones más jóvenes de América Latina y que el reto es convertir ese potencial en desarrollo mediante educación y tecnología.
Asimismo, hizo un llamado a los beneficiarios a aprovechar esta oportunidad para ampliar el alcance del programa.
“El talento hondureño no es menos que ninguno; solo necesita herramientas y oportunidades. Hoy se están entregando 10 mil becas, pero si los jóvenes aprovechan esta oportunidad y obtienen buenos resultados, podremos abrir la puerta para que sean muchas más”, indicó.
Esta iniciativa se complementa con la estrategia de transformación digital impulsada por el Gobierno, que incluye el fortalecimiento del Gobierno Digital, el lanzamiento de la billetera electrónica nacional, la modernización del currículo educativo y la expansión de la conectividad mediante la instalación de internet en miles de centros educativos.
Las becas consisten en cursos intensivos en línea con una duración aproximada de cuatro meses. Los participantes que cumplan los requisitos de elegibilidad y finalicen satisfactoriamente su formación obtendrán certificaciones internacionales altamente valoradas por empresas del sector tecnológico.