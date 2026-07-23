Exportaciones de muebles de Guatemala desaceleran su crecimiento

Empresas & Management

AGEXPORT organiza la edición 2026 de Expomueble Centroamérica, considerada la feria especializada más importante de la región, que se desarrollará del 30 de julio al 2 de agosto en Fórum Majadas.

Por revistaeyn.com La industria guatemalteca de muebles y productos de madera mantiene su presencia en los mercados internacionales, con exportaciones hacia 32 destinos y una generación estimada de 35.000 empleos. Sin embargo, el sector enfrenta una desaceleración en el crecimiento de sus ventas al exterior debido a barreras logísticas, costos de producción y condiciones comerciales que limitan su competitividad, según la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT).

Aunque el sector registró un importante crecimiento entre 2021 y 2022, cuando las exportaciones alcanzaron los US$230 millones y US$231 millones, respectivamente, en los últimos tres años los envíos se han mantenido prácticamente estables, con montos cercanos a los US$210 millones, US$218 millones y US$222 millones. Para AGEXPORT, este comportamiento demuestra que la demanda internacional continúa vigente, aunque diversos factores externos e internos han frenado un mayor dinamismo de las exportaciones. “La industria ha logrado consolidar mercados como Estados Unidos, donde estamos solicitando la eliminación del arancel, El Salvador, Honduras, India, República Dominicana e Italia, y continúa explorando nuevas oportunidades en Canadá, Belice y el Caribe”, afirmó Lorena Velásquez, presidenta de la Comisión de Muebles, Madera y sus Productos de AGEXPORT. Entre los principales obstáculos que identifica la gremial figuran la congestión portuaria, la limitada infraestructura vial, los elevados costos de la energía eléctrica, la lentitud en los trámites administrativos y la escasez de mano de obra técnica especializada. A ello se suma el arancel del 10 % que aún enfrentan las exportaciones hacia Estados Unidos, uno de los principales destinos del sector.