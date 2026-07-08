Gobierno de Honduras articula estrategia para avanzar hacia seguridad alimentaria

Por revistaeyn.com
El Gobierno de Honduras inició la construcción de una estrategia intersectorial que buscará coordinar las acciones del Estado para avanzar hacia el cumplimiento de la meta de “Hambre Cero al 2035”, mediante un enfoque que integra políticas de producción agropecuaria, nutrición, desarrollo rural y fortalecimiento de la seguridad alimentaria.
La iniciativa, liderada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), reúne a 13 secretarías de Estado con el propósito de alinear inversiones, programas y políticas públicas que permitan enfrentar de forma integral los desafíos relacionados con el acceso a los alimentos y mejorar las condiciones de vida de las familias hondureñas.
Entre las principales líneas de acción, la estrategia contempla ampliar el acceso a sistemas de riego, fortalecer el financiamiento para el sector agropecuario, consolidar los agromercados como espacios de comercialización para pequeños productores y mejorar la infraestructura productiva.
El componente social también tendrá un papel relevante dentro del plan. Las secretarías de Salud y Educación impulsarán acciones orientadas a fortalecer la atención nutricional en las comunidades, promover la educación alimentaria y reforzar el Programa de Alimentación Escolar, con el objetivo de mejorar los niveles de nutrición desde la infancia y prevenir problemas asociados a la inseguridad alimentaria.
José Lino Pacheco, coordinador de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria (UTSAN) de la SAG, explicó que uno de los pilares de la estrategia será fortalecer la reserva estratégica de granos.
“La estrategia contempla fortalecer la reserva estratégica de granos mediante un sistema rotatorio que permita mantener existencias para responder a emergencias y abastecer programas sociales, garantizando la disponibilidad permanente de alimentos”, afirmó el funcionario.
Asimismo, indicó que el diseño de la estrategia incluye la participación activa de todas las instituciones involucradas, las cuales deberán definir sus respectivas acciones e inversiones.
“Cada institución elaborará su plan de acción y la propuesta de inversión correspondiente, permitiendo consolidar un presupuesto articulado que impulse proyectos prioritarios para reducir el hambre y fortalecer la resiliencia alimentaria del país durante la próxima década”, señaló Pacheco.
Las autoridades informaron que el monitoreo permanente de la seguridad alimentaria mantiene al país dentro de las proyecciones previstas para este año, mientras continúan ejecutándose medidas preventivas y programas de apoyo dirigidos a las familias en condición de mayor vulnerabilidad.
Como parte de esos esfuerzos, la SAG mantiene una inversión cercana a 1,500 millones de lempiras (equivalente a US$57.7 millones) destinada a programas de incentivos productivos para pequeños agricultores y ganaderos. Los recursos se canalizan mediante la entrega de semillas mejoradas, apoyo a la producción y otras iniciativas que buscan fortalecer la producción nacional y asegurar el abastecimiento de alimentos.
Con información de El Heraldo