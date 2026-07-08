Gobierno de Honduras articula estrategia para avanzar hacia seguridad alimentaria

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La apuesta del Gobierno hondureño es consolidar una respuesta coordinada entre las instituciones para enfrentar las causas estructurales de la inseguridad alimentaria, incrementar la producción agrícola, mejorar la nutrición y generar mayores oportunidades de desarrollo.

Por revistaeyn.com El Gobierno de Honduras inició la construcción de una estrategia intersectorial que buscará coordinar las acciones del Estado para avanzar hacia el cumplimiento de la meta de “Hambre Cero al 2035”, mediante un enfoque que integra políticas de producción agropecuaria, nutrición, desarrollo rural y fortalecimiento de la seguridad alimentaria. La iniciativa, liderada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), reúne a 13 secretarías de Estado con el propósito de alinear inversiones, programas y políticas públicas que permitan enfrentar de forma integral los desafíos relacionados con el acceso a los alimentos y mejorar las condiciones de vida de las familias hondureñas.

Entre las principales líneas de acción, la estrategia contempla ampliar el acceso a sistemas de riego, fortalecer el financiamiento para el sector agropecuario, consolidar los agromercados como espacios de comercialización para pequeños productores y mejorar la infraestructura productiva. El componente social también tendrá un papel relevante dentro del plan. Las secretarías de Salud y Educación impulsarán acciones orientadas a fortalecer la atención nutricional en las comunidades, promover la educación alimentaria y reforzar el Programa de Alimentación Escolar, con el objetivo de mejorar los niveles de nutrición desde la infancia y prevenir problemas asociados a la inseguridad alimentaria. José Lino Pacheco, coordinador de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria (UTSAN) de la SAG, explicó que uno de los pilares de la estrategia será fortalecer la reserva estratégica de granos. “La estrategia contempla fortalecer la reserva estratégica de granos mediante un sistema rotatorio que permita mantener existencias para responder a emergencias y abastecer programas sociales, garantizando la disponibilidad permanente de alimentos”, afirmó el funcionario.