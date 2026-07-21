Panamá: distribuidoras eléctricas deberán tener plan de mejoras ante fallas

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La medida surge tras una fuerte disconformidad social por apagones y tarifas altas, agravada por un incremento en el consumo superior a 300 kWh tras vencer un subsidio estatal.

Por Agencia EFE La reguladora de servicios públicos de Panamá ordenó a las tres distribuidoras eléctricas, ENSA y dos de la española Naturgy, implementar un plan de "cumplimiento obligatorio" para corregir deficiencias del servicio y fortalecer la atención a los usuarios, en medio de un repunte de quejas por fallas. "Estamos dando seguimiento permanente a los casos reportados por la ciudadanía a través de nuestras distintas plataformas. Exigimos soluciones inmediatas a las inconsistencias que continúan afectando a los clientes y usuarios del servicio eléctrico", dijo la administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez Crespo.

En Panamá hay tres distribuidoras: Elektra Noreste (ENSA), propiedad de la colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM); la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste (Edemet) y Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí (Edechi), las dos últimas de Naturgy. Todas operan bajo un esquema de empresa mixta, del que el Estado conserva al menos un 48 %. La autoridad de servicios públicos exigió a las tres distribuidoras, tras una reunión con sus directivos, adoptar acciones para "reducir las fluctuaciones de voltaje, agilizar la reparación de luminarias del alumbrado público y corregir los ciclos de lectura de medidores que superan el período establecido por la normativa vigente, entre otras observaciones", según la información oficial. El plan, destaca el comunicado, incluye medidas para atender reclamaciones "relacionadas con altos consumos de energía, la falta de notificación previa al reemplazo de medidores, demoras en la atención de requerimientos formulados por la entidad reguladora, prolongados tiempos de espera en las agencias comerciales y la gestión de reclamos por daños en equipos eléctricos".