Tarifa eléctrica en Costa Rica subiría 8 % en 2027 por presión climática y mayores costos

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El ajuste tarifario responde a la evolución del Costo Variable de Generación (CVG), componente que incorpora los costos de la generación eléctrica mediante plantas térmicas y las importaciones de electricidad, factores que han ganado peso debido a las condiciones climáticas que afectan la disponibilidad de recursos hídricos.

Por revistaeyn.com Costa Rica podría enfrentar un incremento acumulado de hasta un 8 % en las tarifas eléctricas durante 2027, luego de que el Regulador General de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Eric Bogantes, estimara un aumento cercano al 4 % en el último cuatrimestre de 2026 y un ajuste adicional de magnitud similar en enero del próximo año.

La proyección fue presentada durante el Congreso Nacional de Energía 2026, organizado por la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), donde más de 450 representantes del sector público y privado analizaron los principales desafíos que enfrenta el sistema energético nacional en un contexto marcado por el cambio climático y la incertidumbre geopolítica. Según explicó Bogantes, el ajuste tarifario responde a la evolución del Costo Variable de Generación (CVG), componente que incorpora los costos de la generación eléctrica mediante plantas térmicas y las importaciones de electricidad, factores que han ganado peso debido a las condiciones climáticas que afectan la disponibilidad de recursos hídricos. Las proyecciones fueron respaldadas por el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña, quien advirtió que los efectos del fenómeno de El Niño ya impactan el balance energético de Costa Rica. Aunque la institución impulsa la incorporación de nuevas fuentes de generación, principalmente solar, señaló que el mayor uso de plantas térmicas impedirá una reducción de las tarifas durante 2027.