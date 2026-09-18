Gobierno de Honduras prepara avión para estimular la caída de lluvia

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La tecnología contempla la dispersión aérea de una formulación que utiliza yoduro de plata, sustancia empleada en procesos de modificación atmosférica para favorecer la formación de gotas o cristales de hielo dentro de determinadas nubes.

Por Agencia EFE El Gobierno de Honduras se prepara para poner en marcha un proyecto de estimulación de lluvias mediante el uso de un avión equipado para intervenir determinadas formaciones nubosas, con el objetivo de incrementar las precipitaciones en zonas seleccionadas del país. La aeronave destinada a esta iniciativa ya se encuentra en territorio hondureño y las autoridades afinan los últimos detalles técnicos antes de iniciar los vuelos, previstos para las próximas semanas.

El equipo especializado, junto con los insumos que serán utilizados durante las operaciones, llegaría al país en los próximos días para completar la adaptación del avión. “Ya está el avión aquí y ya están las personas. El equipo viene la próxima semana, probablemente el lunes, junto con los insumos y lo que hay que adaptarle al avión”, explicó Moisés Molina, secretario de Agricultura y Ganadería (SAG). El proyecto contempla la participación de especialistas que evaluarán las condiciones atmosféricas antes de cada operación. Francisco Argeñal, director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), forma parte del equipo encargado de dar seguimiento al comportamiento meteorológico. La iniciativa busca estimular las nubes existentes para favorecer una mayor precipitación. Julio César Quiñónez Espino, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo, explicó que el procedimiento no pretende generar nubes artificialmente, sino aprovechar aquellas que ya presentan las condiciones necesarias.