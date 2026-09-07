Presidente de Honduras anuncia reactivación del aeropuerto de Río Amarillo

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La Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA) sería la encargada de ejecutar las inversiones necesarias para garantizar las condiciones de operación.

Por revistaeyn.com El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció la reactivación del aeropuerto de Río Amarillo, en el departamento de Copán, como parte de una estrategia orientada a mejorar la conectividad aérea y fortalecer el turismo en uno de los principales destinos arqueológicos del país. El mandatario informó sobre el proyecto durante una visita a la zona y señaló que se trabaja en la recuperación de las instalaciones aeroportuarias para que puedan volver a recibir vuelos comerciales. La iniciativa busca facilitar el traslado de turistas hacia Copán Ruinas y reducir los tiempos de desplazamiento por carretera.

La Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA) sería la encargada de ejecutar las inversiones necesarias para garantizar las condiciones de operación. La recuperación de Río Amarillo se plantea como una pieza importante para ampliar las opciones de acceso al occidente de Honduras, particularmente para los visitantes nacionales y extranjeros interesados en conocer el parque arqueológico de Copán, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Asfura indicó que su administración analiza las condiciones de infraestructura y operación necesarias para poner nuevamente en funcionamiento la terminal. El proyecto también contempla establecer contactos con empresas de transporte aéreo que puedan operar rutas hacia el aeropuerto una vez que estén garantizadas las condiciones requeridas. El Gobierno hondureño considera que una mayor conectividad aérea puede generar efectos positivos sobre la actividad económica de Copán, al favorecer la llegada de visitantes y dinamizar sectores como hoteles, restaurantes, comercios, transporte, operadores turísticos y emprendimientos vinculados con la actividad artesanal.