Guatemala avanza en certificación de Aeródormo como Aeropuerto Internacional

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Una conexión aérea internacional permitiría facilitar la llegada de visitantes extranjeros y nacionales, al tiempo que podría favorecer el comercio, atraer inversiones y generar nuevas fuentes de empleo en Guatemala.

Por revistaeyn.com El proceso para convertir el Aeródromo de Quetzaltenango en un Aeropuerto Internacional registra nuevos avances, en una iniciativa que busca ampliar la conectividad aérea de Guatemala y generar nuevas oportunidades económicas para el occidente del país. El proyecto fue abordado durante una reunión de trabajo en la que participaron la gobernadora de Quetzaltenango, Bibiana Ramírez, representantes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), entre ellos el viceministro de Transportes, José Fernando Suriano Buezo, y el director general de Aeronáutica Civil, capitán Tomás Inocente Aldecoa Casasola.

De acuerdo con lo informado durante el encuentro, el aeródromo quetzalteco está incluido en el Plan Maestro de Aeródromos, que establece su incorporación al proceso para alcanzar la categoría de Aeropuerto Internacional. La ruta de certificación contempla cinco etapas y actualmente se encuentra en desarrollo la primera, relacionada con la documentación y la presolicitud. En esta fase se concentra la recopilación, evaluación y entrega de información técnica y administrativa necesaria para demostrar el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la autoridad aeronáutica. Las autoridades estiman que esta primera etapa pueda quedar concluida entre finales de agosto y mediados de septiembre de 2026. A partir de entonces, el proyecto podrá avanzar hacia las siguientes fases previstas dentro del proceso. La eventual transformación del aeródromo representa una apuesta por fortalecer la actividad económica de Quetzaltenango y de los departamentos de la región occidental. Una conexión aérea internacional permitiría facilitar la llegada de visitantes extranjeros y nacionales, al tiempo que podría favorecer el comercio, atraer inversiones y generar nuevas fuentes de empleo.