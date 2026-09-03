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Gobierno de Honduras ratifica compromiso con los varios municipios

Se dio seguimiento a las necesidades planteadas por los alcaldes de Lempira, quienes expusieron los principales retos que enfrentan sus municipios y la importancia de contar con el respaldo del Gobierno.

  • Gobierno de Honduras ratifica compromiso con los varios municipios

    Durante el encuentro con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, se abordaron las necesidades prioritarias de los municipios hondureños. Foto de cortesía
2026-09-03

Por revistaeyn.com

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, ratificó su compromiso con los 28 municipios del departamento de Lempira, mediante acciones orientadas a atender las principales necesidades de las comunidades, entre ellas fortalecer la asistencia humanitaria ante la sequía y la entrega de maquinaria municipal para mejorar caminos, reservorios y generar obras productivas.

Como parte de este compromiso, se dio seguimiento a las necesidades planteadas por los alcaldes de Lempira, quienes expusieron los principales retos que enfrentan sus municipios y la importancia de contar con el respaldo del Gobierno hondureño para impulsar soluciones concretas que contribuyan al desarrollo de sus comunidades.

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En ese contexto, los alcaldes también sostuvieron una reunión con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, en la que participaron acompañados por el subsecretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, abogado Abraham Alvarenga. Durante el encuentro igualmente se abordaron las necesidades prioritarias de los municipios.

El Gobierno de Asfura, reafirmó así su voluntad de trabajar de manera coordinada con las autoridades municipales y las diferentes instituciones del Estado, acercando respuestas a las comunidades de Lempira y fortaleciendo las capacidades de sus 28 alcaldías para atender la emergencia por sequía, mejorar la infraestructura vial y promover obras que generen oportunidades y bienestar para las familias.

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