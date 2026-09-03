Gobierno de Honduras ratifica compromiso con municipios para asistencia humanitaria

Por revistaeyn.com

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, ratificó su compromiso con los 28 municipios del departamento de Lempira, mediante acciones orientadas a atender las principales necesidades de las comunidades, entre ellas fortalecer la asistencia humanitaria ante la sequía y la entrega de maquinaria municipal para mejorar caminos, reservorios y generar obras productivas.

Como parte de este compromiso, se dio seguimiento a las necesidades planteadas por los alcaldes de Lempira, quienes expusieron los principales retos que enfrentan sus municipios y la importancia de contar con el respaldo del Gobierno hondureño para impulsar soluciones concretas que contribuyan al desarrollo de sus comunidades.