Gobierno de Panamá otorgará US$64,6 millones a distribuidoras de energía

Por revistaeyn.com
El Consejo de Gabinete de Panamá autorizó un aporte del Estado a favor del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), por US$64,6 millones, para compensar a las empresas distribuidoras de energía eléctrica por los descuentos otorgados a sus clientes con consumo de hasta 300 kilovatios hora mensuales, durante el segundo semestre de 2025.
Esta decisión ha quedado establecida en la Resolución N.42-25 y la misma beneficia a 930.000 clientes en consumo de electricidad.
El monto por asignar fue notificado al Órgano Ejecutivo por la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), que señala que corresponde a los descuentos otorgados por las empresas distribuidoras a sus clientes que consumieron no más de 300 kWh mensuales durante los meses de julio a diciembre de 2025.
El pasado 29 de abril de 2026, el Consejo Económico Nacional (CENA) de Panamá emitió opinión favorable a esta asignación.