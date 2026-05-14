Gobierno de Panamá otorgará US$64,6 millones a distribuidoras de energía

Por revistaeyn.com

El Consejo de Gabinete de Panamá autorizó un aporte del Estado a favor del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), por US$64,6 millones, para compensar a las empresas distribuidoras de energía eléctrica por los descuentos otorgados a sus clientes con consumo de hasta 300 kilovatios hora mensuales, durante el segundo semestre de 2025.

Esta decisión ha quedado establecida en la Resolución N.42-25 y la misma beneficia a 930.000 clientes en consumo de electricidad.