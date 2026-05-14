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Gobierno de Panamá otorgará US$64,6 millones a distribuidoras de energía

El monto corresponde a los descuentos otorgados por las empresas distribuidoras a sus clientes panameños que consumieron no más de 300 kWh mensuales durante julio a diciembre de 2025.

  • Gobierno de Panamá otorgará US$64,6 millones a distribuidoras de energía

    Se estima que se beneficiaron a 930.000 clientes en consumo de electricidad en Panamá. Foto de iStock
2026-05-14

Por revistaeyn.com

El Consejo de Gabinete de Panamá autorizó un aporte del Estado a favor del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), por US$64,6 millones, para compensar a las empresas distribuidoras de energía eléctrica por los descuentos otorgados a sus clientes con consumo de hasta 300 kilovatios hora mensuales, durante el segundo semestre de 2025.

Esta decisión ha quedado establecida en la Resolución N.42-25 y la misma beneficia a 930.000 clientes en consumo de electricidad.

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El monto por asignar fue notificado al Órgano Ejecutivo por la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), que señala que corresponde a los descuentos otorgados por las empresas distribuidoras a sus clientes que consumieron no más de 300 kWh mensuales durante los meses de julio a diciembre de 2025.

El pasado 29 de abril de 2026, el Consejo Económico Nacional (CENA) de Panamá emitió opinión favorable a esta asignación.

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