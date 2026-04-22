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Grupo Rey autogenera 14 millones de kWh al año a través de su planta fotovoltaica

Actualmente, opera con más de 18.400 paneles solares instalados en su Centro de Distribución en Pacora y en cuatro Supermercados Rey —Calle 13, Milla 8, Coronado y Vista Alegre— convirtiendo sus techos en fuentes de energía limpia.

  • Grupo Rey autogenera 14 millones de kWh al año a través de su planta fotovoltaica

    En los últimos años, Grupo Rey ha demostrado que la energía limpia no es una aspiración futura, sino una realidad que ya impulsa sus operaciones todos los días. Foto de cortesía
2026-04-22

Por revistaeyn.com

Gracias al apoyo de Corporación Favorita, hoy Grupo Rey mantiene un firme compromiso con la protección del planeta y el desarrollo sostenible de Panamá, buscando siempre mejorar la calidad de vida de todos con quienes se relaciona.

Actualmente, opera con más de 18.400 paneles solares instalados en su Centro de Distribución en Pacora y en cuatro Supermercados Rey —Calle 13, Milla 8, Coronado y Vista Alegre— convirtiendo sus techos en fuentes de energía limpia.

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Gracias a esta infraestructura, Grupo Rey autogenera aproximadamente 14 millones de kWh al año, energía que deja de provenir de fuentes convencionales y que contribuye directamente a una operación más eficiente y responsable.

Este compromiso se traduce en inversiones estratégicas en energía renovable y en la optimización constante de su infraestructura, consolidando un modelo de operación alineado con estándares internacionales y fortaleciendo su competitividad.

“Corporación Favorita llegó a Panamá a finales de 2018 y desde entonces ha estado comprometida no solo con el crecimiento de Grupo Rey, sino con el desarrollo del país. Hasta ahora ha invertido cerca de US$700 millones. De ese monto, más de US$5 millones se destinaron a la construcción de nuestra planta fotovoltaica en el Centro de Distribución. Nuestro compromiso con el ambiente y con Panamá es claro”, señaló Juan Pablo Durán, Vicepresidente Ejecutivo y de Supply Chain de Grupo Rey.

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Este proyecto de autoconsumo en Pacora es el más grande de su tipo en el sector privado en Panamá y la región. Ahí, la producción mensual alcanza, en promedio, el 112 % del consumo eléctrico.

En los supermercados donde operan sistemas solares, la energía limpia cubre entre el 56 % y el 65 % del consumo eléctrico de las operaciones, fortaleciendo la eficiencia energética del negocio y reduciendo su huella ambiental.

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