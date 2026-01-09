Gobierno de Venezuela libera al yerno de Edmundo González, entre otros políticos

En las últimas horas comenzaron a conocerse los nombres de los presos políticos librados por el chavismo. Entre ellos figuran el ex candidato presidencial Enrique Márquez, el dirigente opositor Biagio Pilieri y Rafael Tudares, yerno del presidente legítimo Edmundo González, detenido desde enero de 2025.

Otros de los nombres informados son los de Juan Pablo Guanipa (exgobernador del estado Zulia y aliado directo de María Corina Machado), Rocío San Miguel (abogada, defensora de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano), Perkins Rocha (abogado y asesor jurídico cercano a María Corina Machado) y Sofía Sahagún, venezolana-española, arrestada en octubre de 2024 cuando intentaba abordar un vuelo rumbo a Madrid.

Las autoridades le imputaron presuntos cargos de terrorismo, en una causa que nunca fue esclarecida públicamente.

LECTURA DE LOS HECHOS

La excarcelación del excandidato presidencial Enrique Márquez se convirtió en la señal más visible, hasta ahora, del giro político que intenta mostrar el Gobierno de transición chavista tras la captura de Nicolás Maduro y la apertura de un nuevo canal de entendimiento con Estados Unidos, en el marco de la Hoja de Ruta impulsada por la Casa Blanca, según informaron este viernes fuentes oficiales y organizaciones civiles.