Guatemala está entre los países cercanos a lograr cero arancel con EEUU

Centroamérica & Mundo

El presidente Bernardo Arévalo designó una delegación de alto nivel para sostener un diálogo con la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos desde el 27 de mayo y concluyeron el pasado 5 de septiembre con avances positivos.

Por revistaeyn.com Guatemala es uno de los nueve países que está cerca de lograr cero arancel con Estados Unidos, luego de completar la fase técnica de diálogo con la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) y avanza hacia la eliminación de las barreras al comercio entre ambos países. "El cierre de esta fase permitió generar los acuerdos que nos pueden llevar a la eliminación de obstáculos a los grupos comerciales y de inversión entre ambos países" informó la ministra de Economía, Gabriela García.

"Este proceso se dio en el marco de la orden ejecutiva 14257, vigente desde abril el 5 de 2025 que establece un arancel general del 10 %, pero que en actualización de fecha 5 de septiembre se modifica para abrir excepciones con tasa cero para sectores estratégicos en países que concluyan exitosamente el diálogo. Se nos informó que Guatemala es uno de los 9 países que concluyó esta fase", detalló. A inicios de este año, el gobierno de los Estados Unidos publicó un informe sobre las barreras al comercio con Guatemala, además de otros socios comerciales.

PRODUCTO DE NEGOCIACIONES

Posteriormente, EEUU anunció la imposición del arancel del 10 % ordenada por el presidente Donald Trump, que entró en vigor desde abril del presente año. No obstante, a otros países les impusieron aranceles más elevados. Tras esta decisión, el presidente Bernardo Arévalo designó una delegación de alto nivel para sostener un diálogo con Jamieson Greer, titular de USTR. Las pláticas dieron inicio el pasado 27 de mayo y concluyeron el pasado 5 de septiembre con avances positivos. La titular de la cartera de Economía, mencionó que el gobierno de Estados Unidos contempla modificaciones a la orden ejecutiva 14257 que establece el arancel del 10 %, por lo cual puede haber excepciones.