Exportaciones manufactureras de Honduras sumaron casi US$4.000 millones a julio

Por revistaeyn.com
Honduras cerró los primeros siete meses de 2025 con señales claras de mejora en su comercio exterior, impulsado por un “boom” del café que redujo el déficit comercial y reordenó las dinámicas de exportación e importación del país.
Según el informe del Banco Central de Honduras (BCH), entre enero y julio el déficit de la balanza de bienes se redujo en US$633.6 millones, hasta situarse en US$4,057.0 millones, un ajuste que el organismo atribuye principalmente al fuerte aumento en las ventas externas de café.
El sector exportador registró buenos números: el crecimiento acumulado de las exportaciones de bienes llegó a US$989.8 millones, con un salto en las exportaciones manufactureras que sumaron US$3,927.8 millones, es decir, un incremento interanual de US$1,093.4 millones.
Gran parte de ese avance estuvo explicado por el alza en el valor del café, los metales preciosos (oro), el aceite crudo de palma y los camarones, señala el BCH.
Las ventas externas del grano alcanzaron US$2,004.4 millones, un aumento interanual de US$965.4 millones. El precio internacional del café experimentó un incremento histórico —un alza de alrededor del 80.9 %—, con un precio promedio acumulado cercano a US$363.21 por saco de 46 kilogramos, mientras que el volumen exportado también creció 6.6 %, hasta 5.5 millones de sacos en el período.
No obstante, el panorama no fue homogéneo. El sector agrícola en su conjunto mostró una caída: las exportaciones agrícolas sumaron US$440.7 millones, una contracción del 22.7 % (US$129.4 millones) frente al mismo lapso de 2024, debido principalmente a menores ventas de banano —por una caída del volumen del 17.2 % y una baja en el precio promedio del 27.5 %—, efecto que estuvo ligado a pérdidas por eventos climáticos y mayor oferta de competidores regionales.
En cuanto a socios comerciales, Norteamérica se consolidó como el mercado preponderante: absorbió 52.2 % de las exportaciones hondureñas (US$4,031.7 millones) y suministró 39.5 % de las importaciones (US$4,652.4 millones); Estados Unidos por sí solo recibió 46.0 % de las ventas externas y aportó 33.2 % de las compras.
Por regiones, Europa mostró un desempeño favorable para Honduras, con un superávit de US$580.2 millones, impulsado en buena medida por el envío de café a países como Alemania, Bélgica y Países Bajos. En contraste, Asia —y en particular China— se mantuvo como un origen neto de importaciones que alimenta el déficit regional.