Empresas & Management

Estos son los puertos de Centroamérica con mejor desempeño, según el Banco Mundial

En el comparativo regional, Puerto Moín-Limón en Costa Rica se consolidó como el más fuerte en la región centroamericana en 2024, seguido por Puerto Cortés liderando el triángulo norte centroamericano, según datos del Banco Mundial.

Por revistaeyn.com Puerto Cortés se consolidó como el puerto número 1 en el CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) y Belice, según datos del Container Port Performance Index (CPPI) 2020 – 2024, elaborado por el Banco Mundial y S&P Global, El informe señala que los puertos fueron analizados en función del tiempo que las naves pasan en puerto, lo que lo convierte en un actor clave de competitividad operativa.

Puerto Cortés figura entre los puertos que han mantenido desempeño más estable frente a los choques del entorno global, como la pandemia, el desvío marítimo por la crisis del Mar Rojo o las restricciones hídricas del Canal de Panamá, que afectaron a muchos puertos en 2024. En el comparativo regional, Puerto Moín-Limón en Costa Rica se consolidó como el más fuerte en la región centroamericana en 2024 (CPPI 47 y ranking 66), seguido por Puerto Cortés liderando el triángulo norte centroamericano (CPPI 22 y ranking 110), y Puerto Barrios en Guatemala (CPPI 12 posición 145).) En contraste, otros puertos clave registraron retrocesos significativos, mostrando bajo rendimiento.