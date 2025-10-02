Empresas & Management

Estos son los puertos de Centroamérica con mejor desempeño, según el Banco Mundial

En el comparativo regional, Puerto Moín-Limón en Costa Rica se consolidó como el más fuerte en la región centroamericana en 2024, seguido por Puerto Cortés liderando el triángulo norte centroamericano, según datos del Banco Mundial.

    Operadora Portuaria Centroamericana es la empresa que obtuvo la adjudicación para el diseño, financiamiento, construcción, operación y modernización de la terminal de contenedores y carga general de Puerto Cortes. Foto de cortesía
2025-10-02

Por revistaeyn.com

Puerto Cortés se consolidó como el puerto número 1 en el CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) y Belice, según datos del Container Port Performance Index (CPPI) 2020 – 2024, elaborado por el Banco Mundial y S&P Global,

El informe señala que los puertos fueron analizados en función del tiempo que las naves pasan en puerto, lo que lo convierte en un actor clave de competitividad operativa.

Puerto Cortés figura entre los puertos que han mantenido desempeño más estable frente a los choques del entorno global, como la pandemia, el desvío marítimo por la crisis del Mar Rojo o las restricciones hídricas del Canal de Panamá, que afectaron a muchos puertos en 2024.

En el comparativo regional, Puerto Moín-Limón en Costa Rica se consolidó como el más fuerte en la región centroamericana en 2024 (CPPI 47 y ranking 66), seguido por Puerto Cortés liderando el triángulo norte centroamericano (CPPI 22 y ranking 110), y Puerto Barrios en Guatemala (CPPI 12 posición 145).)

En contraste, otros puertos clave registraron retrocesos significativos, mostrando bajo rendimiento.

El análisis de desempeño y tendencia histórica del CPPI muestran que, durante el período 2020–2024, Puerto Cortés tuvo una trayectoria estable y positiva, pasando del cuarto lugar en la región en 2023 al segundo a nivel centroamericano, manteniendo la primera posición en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua y Belice.

A diferencia de otros puertos de la región centroamericana, Puerto Cortés no ha experimentado caídas abruptas, lo que refleja una eficiencia sostenida que constituye una clara ventaja competitiva frente a la volatilidad que presentan otros actores.

