Empresas & Management

Ventas de coches eléctricos superan por primera vez a los de gasolina en la UE

Por revistaeyn.com Las ventas de coches totalmente eléctricos superaron por primera vez en diciembre a las de vehículos solo de gasolina en la Unión Europea, según datos del grupo industrial del automóvil ACEA, aunque los híbridos mantuvieron la mayor cuota total del mercado. Los datos subrayan cómo el bloque se está desplazando lentamente hacia vehículos eléctricos e híbridos, incluso cuando los responsables políticos han propuesto flexibilizar las regulaciones de emisiones que deberían permitir que los vehículos con motores de combustión permanezcan más tiempo.

El analista independiente de automóviles Matthias Schmidt afirmó que la menor venta de coches de gasolina refleja en parte la reclasificación de algunos como "híbridos suaves", que aún cuentan con motores de gasolina y solo contribuyen modestamente a la reducción de emisiones. "Aún pasarán alrededor de medio decenio antes de que los coches eléctricos puros superen realmente a los modelos de motor de combustión en toda la región, pero esto es un comienzo", afirmó. Los vehículos totalmente eléctricos representaron el 22,6 % de los coches registrados en la UE el mes pasado, superando a los coches de gasolina con un 22,5 %. Los híbridos gasolina-eléctrico, incluidos los híbridos enchufables que pueden recorrer distancias limitadas solo con batería, fueron el grupo más alto con un 44 %. En el mercado europeo en sentido amplio, que incluye a Reino Unido y Noruega, las ventas de automóviles registraron un sexto mes consecutivo de crecimiento interanual, reporta Reuters. La competencia de marcas chinas como BYD, Changan y Geely está intensificando la carrera por el mercado europeo, incluso mientras fabricantes locales como Volkswagen y BMW lanzan nuevos modelos de vehículos eléctricos (EV). La Unión Europea presentó en diciembre un plan para abandonar la prohibición efectiva de los autos con motores de combustión a partir de 2035, cediendo a la presión de los fabricantes, que enfrentan la competencia de rivales chinos, los aranceles de importación de Estados Unidos y las dificultades para vender vehículos eléctricos de forma rentable.

VENTAS AUMENTARÁN

Aun así, expertos del sector esperan que los vehículos eléctricos sigan aumentando su cuota en el mercado europeo. El secretario general de E-Mobility Europe, Chris Heron, señaló que las marcas europeas han comenzado a adaptarse mediante la introducción de vehículos eléctricos nuevos y asequibles, mientras que distintos países están implementando nuevos esquemas de incentivos. “Estamos viendo una buena aceptación por parte de los consumidores”, afirmó Heron. “Confiamos en que las ventas en toda Europa seguirán creciendo en 2026”. En conjunto, las matriculaciones en Europa, Reino Unido y la Asociación Europea de Libre Comercio de Volkswagen y Stellantis aumentaron un 10.2 % y un 4.5 %, respectivamente, en diciembre, mientras que en Renault cayeron un 2.2 %. Las matriculaciones de Tesla retrocedieron un 20.2 % durante el mes, mientras que las de BYD se dispararon un 229.7 %.