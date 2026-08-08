Guatemala: El Niño amenaza con dejar sin alimento a 3,2 millones de personas

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El panorama proyectado por el Gobierno guatemalteco para el tercer trimestre de 2026 refleja un deterioro frente al período de abril a junio, cuando la cifra de afectados se situó en 2,5 millones (14 % de la población).

Por Agencia EFE Los efectos del fenómeno de El Niño en Guatemala amenazan con dejar en situación de inseguridad alimentaria aguda al 17 % de la población de Guatemala o cerca de 3,2 millones de personas durante el tercer trimestre de este año, según advirtió el Gobierno guatemalteco. El informe de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF) detalló que el déficit de lluvias agravará la pérdida de cosechas de granos básicos en el país centroamericano, donde el agotamiento de las reservas en los hogares rurales amenaza con desencadenar una severa temporada de escasez.

El panorama proyectado para el tercer trimestre de 2026 refleja un deterioro frente al período de abril a junio, cuando la cifra de afectados se situó en 2,5 millones (14 % de la población). Guatemala, donde más de la mitad de sus 18,3 millones de habitantes vive en condiciones de pobreza, enfrenta crisis alimentarias recurrentes desde 2020. La titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), Mireya Palmieri, explicó en conferencia de prensa que la proyección busca orientar la toma de decisiones estatales y la ayuda humanitaria. "El propósito de la metodología es ofrecer información para formular políticas y programas de seguridad alimentaria en el mediano y largo plazo", afirmó Palmieri, tras recalcar que la medición no evalúa el impacto directo de programas específicos. El departamento de Alta Verapaz, ubicado en el norte del país, se mantiene como la región más crítica en fase de crisis al afectar a más del 28 % de su población local.