Honduras destinará US$247 millones a mejoras en agua y electricidad

Por Agencia EFE
Honduras contará con una inversión de US$247 millones para modernizar servicios de agua potable y electricidad, mediante dos operaciones de financiamiento aprobadas por organismos multilaterales de desarrollo. Los recursos estarán orientados a ampliar y rehabilitar infraestructura considerada estratégica para mejorar la continuidad y confiabilidad de ambos servicios.
Del monto total, US$177 millones corresponden a un préstamo aprobado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para fortalecer el sistema eléctrico hondureño. El proyecto será ejecutado por la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), principalmente en la zona centro-sur del país.
De acuerdo con CAF, la iniciativa contempla la construcción de aproximadamente 150 kilómetros de líneas de transmisión de 230 kilovoltios y doble circuito, distribuidos en tres tramos e incorporados al Sistema Interconectado Nacional.
La inversión también contempla la construcción de dos nuevas subestaciones, además de trabajos de adecuación en otras cuatro instalaciones existentes. A ello se suman obras de interconexión y seccionamiento necesarias para incorporar la nueva infraestructura a la red nacional.
Según la información oficial, las obras eléctricas permitirán beneficiar a unas 865.000 personas, al tiempo que contribuirán a mejorar la calidad, continuidad y confiabilidad del suministro. El objetivo es también proporcionar mayor capacidad a la infraestructura para atender el crecimiento de la demanda energética.
El presidente hondureño, Nasry Asfura, señaló que los recursos permitirán avanzar en la modernización de la infraestructura de transmisión y en la construcción de un sistema eléctrico con mayor confiabilidad.
A esta operación se suma un financiamiento de US$70 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mejorar el servicio de agua potable en Tegucigalpa. El programa busca atender deficiencias en la infraestructura y fortalecer la gestión de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).
El proyecto de agua potable beneficiará a 345.000 personas, de las cuales 110.000 serán beneficiadas directamente y otras 235.000 de manera indirecta. El BID destaca que las familias de menores ingresos y en situación de vulnerabilidad estarán entre las principales beneficiarias de una mayor continuidad y eficiencia del suministro.
Entre las obras previstas figuran la sectorización hidráulica de la red, regulación de presiones, instalación y sustitución de tuberías, rehabilitación de infraestructura, ampliación y optimización de sistemas de bombeo, así como incorporación de equipos para medir volúmenes, caudales y presiones.
Los recursos también permitirán fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de la UMAPS mediante herramientas digitales y nuevas metodologías de gestión.
El financiamiento del BID está estructurado en US$42 millones del Capital Ordinario, con 25 años de plazo y cinco años y medio de gracia, y US$28 millones del Capital Ordinario Concesional, con condiciones de hasta 40 años y una tasa de interés de 0,25%.