Honduras destinará US$247 millones a mejoras en agua y electricidad

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Del monto total, US$177 millones corresponden a un préstamo aprobado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para fortalecer el sistema eléctrico hondureño.

Por Agencia EFE Honduras contará con una inversión de US$247 millones para modernizar servicios de agua potable y electricidad, mediante dos operaciones de financiamiento aprobadas por organismos multilaterales de desarrollo. Los recursos estarán orientados a ampliar y rehabilitar infraestructura considerada estratégica para mejorar la continuidad y confiabilidad de ambos servicios. Del monto total, US$177 millones corresponden a un préstamo aprobado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para fortalecer el sistema eléctrico hondureño. El proyecto será ejecutado por la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), principalmente en la zona centro-sur del país.

De acuerdo con CAF, la iniciativa contempla la construcción de aproximadamente 150 kilómetros de líneas de transmisión de 230 kilovoltios y doble circuito, distribuidos en tres tramos e incorporados al Sistema Interconectado Nacional. La inversión también contempla la construcción de dos nuevas subestaciones, además de trabajos de adecuación en otras cuatro instalaciones existentes. A ello se suman obras de interconexión y seccionamiento necesarias para incorporar la nueva infraestructura a la red nacional. Según la información oficial, las obras eléctricas permitirán beneficiar a unas 865.000 personas, al tiempo que contribuirán a mejorar la calidad, continuidad y confiabilidad del suministro. El objetivo es también proporcionar mayor capacidad a la infraestructura para atender el crecimiento de la demanda energética. El presidente hondureño, Nasry Asfura, señaló que los recursos permitirán avanzar en la modernización de la infraestructura de transmisión y en la construcción de un sistema eléctrico con mayor confiabilidad.