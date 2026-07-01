Guatemala logra su mayor avance en transparencia en casi dos décadas

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El más reciente Índice de Transformación (BTI) de la Fundación Bertelsmann refleja una mejora relevante en la evaluación de transparencia del país, cuya calificación pasó de 2 a 4 puntos, rompiendo una tendencia de deterioro que se había mantenido desde 2006.

Por: Revistaeyn.com Más allá del incremento en la puntuación, el informe Índice de Transformación (BTI) de la Fundación Bertelsmann resulta significativo porque identifica un cambio de dirección en materia de gobernanza, integridad pública y fortalecimiento institucional, aspectos que inciden directamente en el clima de inversión y la competitividad. El estudio atribuye parte de ese avance a las medidas implementadas desde la llegada al poder del presidente Bernardo Arévalo, cuya administración convirtió la lucha contra la corrupción en uno de los ejes centrales de gobierno. Entre las acciones destacadas figura la creación de la Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC), el establecimiento de lineamientos éticos para la administración pública, nuevos mecanismos de rendición de cuentas y la implementación de un tablero que permite dar seguimiento a los expedientes vinculados con casos de corrupción.

🇬🇹 Guatemala registra una nueva mejora en evaluaciones internacionales anticorrupción, ahora dentro del Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann (@FBertelsmann).



En el informe de país se reconoce la creación de la @CNCGuatemala, la emisión de normativa y lineamientos... pic.twitter.com/Z9UYZMNS5M — Julio Flores (@julioflores_r) June 30, 2026

El informe también reconoce la agenda legislativa impulsada para fortalecer los mecanismos anticorrupción y las mejoras introducidas por el Ministerio de Finanzas Públicas en los procesos de contratación pública, orientadas a incrementar la transparencia en el uso de los recursos del Estado.

Uno de los hitos institucionales resaltados por la Fundación Bertelsmann es la aprobación de la primera Ley de Competencia del país, considerada una reforma estructural para promover mercados más abiertos, limitar prácticas monopólicas y fortalecer las reglas de competencia económica.



Un punto de inflexión político

El BTI identifica las elecciones generales de 2023 como un punto de inflexión para Guatemala. El documento recuerda que la llegada de Bernardo Arévalo al poder estuvo acompañada de una agenda enfocada en combatir la corrupción y fortalecer las instituciones democráticas. Sin embargo, también señala que el proceso de transición evidenció importantes fragilidades institucionales. Aunque las elecciones fueron reconocidas internacionalmente como legítimas, el informe recuerda que existieron diversos intentos de impedir la toma de posesión del mandatario mediante acciones judiciales y administrativas contra él y su partido, lo que puso de manifiesto la influencia que aún conservan distintos grupos de poder dentro del sistema judicial. Para la Fundación Bertelsmann, estos episodios demuestran que los avances institucionales todavía conviven con desafíos estructurales que requerirán reformas de largo plazo.

Economía estable, instituciones en transición