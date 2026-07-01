Guatemala logra su mayor avance en transparencia en casi dos décadas

Por: Revistaeyn.com
Más allá del incremento en la puntuación, el informe Índice de Transformación (BTI) de la Fundación Bertelsmann resulta significativo porque identifica un cambio de dirección en materia de gobernanza, integridad pública y fortalecimiento institucional, aspectos que inciden directamente en el clima de inversión y la competitividad.
El estudio atribuye parte de ese avance a las medidas implementadas desde la llegada al poder del presidente Bernardo Arévalo, cuya administración convirtió la lucha contra la corrupción en uno de los ejes centrales de gobierno.
Entre las acciones destacadas figura la creación de la Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC), el establecimiento de lineamientos éticos para la administración pública, nuevos mecanismos de rendición de cuentas y la implementación de un tablero que permite dar seguimiento a los expedientes vinculados con casos de corrupción.
🇬🇹 Guatemala registra una nueva mejora en evaluaciones internacionales anticorrupción, ahora dentro del Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann (@FBertelsmann).— Julio Flores (@julioflores_r) June 30, 2026
En el informe de país se reconoce la creación de la @CNCGuatemala, la emisión de normativa y lineamientos... pic.twitter.com/Z9UYZMNS5M
El informe también reconoce la agenda legislativa impulsada para fortalecer los mecanismos anticorrupción y las mejoras introducidas por el Ministerio de Finanzas Públicas en los procesos de contratación pública, orientadas a incrementar la transparencia en el uso de los recursos del Estado.
Uno de los hitos institucionales resaltados por la Fundación Bertelsmann es la aprobación de la primera Ley de Competencia del país, considerada una reforma estructural para promover mercados más abiertos, limitar prácticas monopólicas y fortalecer las reglas de competencia económica.
Un punto de inflexión político
El BTI identifica las elecciones generales de 2023 como un punto de inflexión para Guatemala.
El documento recuerda que la llegada de Bernardo Arévalo al poder estuvo acompañada de una agenda enfocada en combatir la corrupción y fortalecer las instituciones democráticas.
Sin embargo, también señala que el proceso de transición evidenció importantes fragilidades institucionales.
Aunque las elecciones fueron reconocidas internacionalmente como legítimas, el informe recuerda que existieron diversos intentos de impedir la toma de posesión del mandatario mediante acciones judiciales y administrativas contra él y su partido, lo que puso de manifiesto la influencia que aún conservan distintos grupos de poder dentro del sistema judicial.
Para la Fundación Bertelsmann, estos episodios demuestran que los avances institucionales todavía conviven con desafíos estructurales que requerirán reformas de largo plazo.
Economía estable, instituciones en transición
En el plano económico, el informe mantiene una evaluación positiva sobre los fundamentos macroeconómicos del país.
Guatemala continúa registrando crecimiento moderado, inflación bajo control y una deuda pública relativamente baja en comparación con otros países de América Latina, condiciones que han contribuido a preservar la estabilidad económica.
Sin embargo, el BTI advierte que el fortalecimiento institucional será determinante para consolidar un entorno más atractivo para la inversión y elevar la competitividad en el largo plazo.
El comisionado Nacional Contra la Corrupción, Julio Flores, señaló que el resultado representa una validación de la ruta emprendida por el Gobierno, aunque reconoció que el proceso de transformación apenas comienza.
"Falta camino por recorrer, pero estos resultados siguen acreditando que la ruta fijada por el Presidente de la República y el Gobierno es la correcta", afirmó el funcionario.
Para Guatemala, la mejora registrada en el Índice de Transformación no supone el final del proceso, sino el inicio de una nueva etapa en la que la consolidación del Estado de derecho, la transparencia y la independencia institucional seguirán siendo factores decisivos para fortalecer la confianza de inversionistas, empresas y organismos internacionales.