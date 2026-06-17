Guatemala busca blindarse frente al "dinero oscuro" con nueva Ley Antilavado

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La ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo marca uno de los cambios regulatorios más relevantes de los últimos años en Guatemala.

Por: Revistaeyn.com En las últimas horas se promulgó en Guatemala la nueva Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Al oficializarse la nueva arquitectura legislativa antilavado, el presidente Bernardo Arévalo presentó la ley como una herramienta para proteger a las familias guatemaltecas, combatir la corrupción y crear nuevas oportunidades económicas. Pero, detrás del mensaje político existe una dimensión más amplia que observan con atención bancos, inversionistas, organismos multilaterales y empresas de toda la región: Guatemala busca fortalecer sus defensas frente a los crecientes flujos de dinero ilícito que circulan por América Latina y que constantemente buscan jurisdicciones con controles más débiles para ingresar a la economía formal. "Con esta ley cambiaremos los vicios del pasado, sanearemos nuestra economía para crear más oportunidades legales y seguras de crecimiento y bienestar", afirmó Arévalo al anunciar la entrada en vigor de la normativa. La declaración refleja una preocupación compartida por numerosos países de la región. El lavado de dinero ya no es únicamente un problema de seguridad pública. También es un desafío económico que afecta la confianza, la competencia empresarial y la estabilidad de los sistemas financieros.

Una región bajo presión

América Latina se encuentra en una posición particularmente sensible dentro de las cadenas globales de lavado de activos. Los ingresos provenientes del narcotráfico, la corrupción, el contrabando, la minería ilegal, la trata de personas y otros delitos transnacionales necesitan encontrar mecanismos para integrarse a la economía formal. Para ello, suelen aprovechar vacíos regulatorios, debilidades institucionales o sectores con menores niveles de supervisión. En ese contexto, los marcos regulatorios de cada país son observados de cerca por organismos internacionales, agencias calificadoras, bancos corresponsales y fondos de inversión. Cuando una jurisdicción es percibida como vulnerable, las consecuencias pueden ir mucho más allá del ámbito judicial. Aumentan los costos de cumplimiento para las empresas, se encarece la relación con instituciones financieras internacionales y puede deteriorarse la percepción de riesgo país.

Una deuda pendiente

Diversos sectores empresariales y financieros venían señalando la necesidad de actualizar y fortalecer la legislación guatemalteca para alinearla con estándares internacionales más exigentes. La nueva ley busca ampliar herramientas de prevención, detección, investigación y sanción del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, además de reforzar la capacidad institucional para seguir el rastro de operaciones sospechosas. Para el gobierno, la aprobación de la norma corrige una vulnerabilidad histórica. Arévalo sostuvo que durante años estructuras criminales, redes de corrupción y organizaciones vinculadas al narcotráfico aprovecharon las limitaciones del marco legal para mover recursos ilícitos con relativa facilidad y obtener beneficios económicos dentro del país. La legislación entrará en vigor dentro de tres meses, período durante el cual instituciones financieras, empresas y sujetos obligados deberán prepararse para nuevas exigencias de cumplimiento y supervisión.

Interés de los inversionistas

Desde la perspectiva empresarial, una regulación antilavado más robusta suele generar un equilibrio complejo. Por un lado, implica mayores obligaciones de control, reportes y debida diligencia para bancos, aseguradoras, desarrolladores inmobiliarios, firmas financieras y otras actividades consideradas sensibles. Por otro, fortalece la credibilidad del sistema económico y puede convertirse en un factor favorable para atraer inversión de largo plazo. La razón es simple: los inversionistas institucionales valoran cada vez más los entornos regulatorios predecibles y transparentes. En mercados donde el dinero ilícito circula con facilidad, las empresas formales enfrentan una competencia distorsionada. Negocios financiados con recursos de origen criminal pueden operar con márgenes, estructuras de costos y estrategias imposibles de replicar para compañías que cumplen con todas las normas. La consecuencia es una pérdida gradual de confianza en el mercado.

Más que seguridad: una cuestión de competitividad