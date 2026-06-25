Guatemala invertirá US$652,2 millones en desarrollo local durante 2027

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Las autoridades de Guatemala indicaron que la distribución de los fondos responde a una metodología diseñada para promover una asignación más equitativa de los recursos públicos.

Por revistaeyn.com El Gobierno de Guatemala destinará aproximadamente US$652.2 millones para financiar proyectos de desarrollo local durante el ejercicio fiscal 2027, luego de que el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) aprobara una asignación de 4,985.4 millones de quetzales para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede). La distribución de los recursos fue presentada durante la tercera reunión ordinaria del Conadur por la viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas, Débora Alvarado, quien explicó que los fondos serán destinados a la ejecución de proyectos de infraestructura y desarrollo en los distintos departamentos del país.

Los recursos se distribuirán entre las ocho regiones del país. La región suroccidente recibirá la mayor asignación con 1,281.3 millones de quetzales (US$167.7 millones), seguida por la región noroccidente con 659.7 millones de quetzales (US$86.4 millones). La región metropolitana contará con 612.2 millones de quetzales (US$80.1 millones), mientras que la región nororiente dispondrá de 609.4 millones de quetzales (US$79.8 millones). Por su parte, la región suroriente recibirá 564.3 millones de quetzales (US$73.9 millones) y la región central 561.7 millones de quetzales (US$73.5 millones). La región norte contará con 499.3 millones de quetzales (US$65.4 millones) y Petén tendrá asignados 197.4 millones de quetzales (US$25.8 millones). Las autoridades indicaron que la distribución de los fondos responde a una metodología diseñada para promover una asignación más equitativa de los recursos públicos. Entre los criterios considerados destacan el tamaño de la población, tanto urbana como rural, la brecha en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), los niveles de recaudación fiscal, los índices de pobreza extrema y una asignación fija para cada municipio.