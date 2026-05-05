Guatemala invertirá US$512 millones en fortalecer programa de adquisición de vivienda

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Hasta la fecha, el programa Mi Primera Casa proyecta beneficiar a más de 5.000 personas en Guatemala y facilitar la adquisición de al menos 1.258 viviendas, con otras 390 en proceso de aprobación.

Por revistaeyn.com El programa habitacional Mi Primera Casa en Guatemala se perfila como uno de los pilares de la política social del Gobierno, con una inyección de recursos que busca ampliar el acceso a vivienda digna para miles de familias. Según autoridades, la meta es alcanzar una inversión total de 4.000 millones de quetzales, equivalentes a aproximadamente US$512 millones, en los próximos años. Durante un acto de entrega de viviendas, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, destacó el alcance del proyecto y su impacto social. “Nuestra meta es cerrar el gobierno habiendo aportado 4 mil millones de quetzales a este esfuerzo, y que esta sea una semilla que permita que muchas más familias puedan integrarse a la tranquilidad que da vivir bajo su propio techo y en su propio hogar”, afirmó.

En los últimos dos años, el Estado guatemalteco ha trasladado cerca de 1.900 millones de quetzales (unos US$244 millones) al fondo habitacional, lo que evidencia un avance significativo hacia la meta planteada. El programa, que actualmente entrega un promedio de dos viviendas al día, busca no solo cumplir objetivos numéricos, sino también ampliar su alcance social. “Queremos que no solo 10.000 familias. Queremos que cada familia en nuestro país llegue a tener la certidumbre que da un techo”, subrayó Menkos. El Fondo para la Adquisición de Primera Vivienda (Faprivi), creado mediante el Decreto 17-2024, inició con 500 millones de quetzales (alrededor de US$64 millones) y posteriormente recibió una ampliación de 250 millones (unos US$32 millones), alcanzando un total de 750 millones de quetzales (US$96 millones). Este fondo cuenta con el respaldo del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), que además gestiona 1.900 millones de quetzales en financiamiento.