Guatemala y Costa Rica homologan firmas electrónicas para facilitar trámites

Por revistaeyn.com
Ya hay un acuerdo. Costa Rica y Guatemala reconocen mutuamente sus sistemas de firma digital, una medida que busca dinamizar el comercio bilateral, reducir costos operativos para las empresas y fortalecer la integración económica en la región.
La ministra de Economía de Guatemala, Gabriela García y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, Paula Bogantes, firmaron el Acuerdo Complementario sobre Cooperación en la Homologación de la Firma Electrónica Avanzada y la Firma Digital Certificada.
En pocas palabras, ambas firmas tendrán validez en los dos países involucrados.
Ahora, los usuarios pueden realizar gestiones en línea de forma más rápida, reduciendo tiempos de espera y uso de papel.
Para las empresas, esto significa contratos comerciales más ágiles entre Guatemala y Costa Rica, negocios más eficientes, reducción de costos operativos y mayor competitividad en el mercado regional.