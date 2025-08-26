Guatemala y Costa Rica homologan firmas electrónicas para facilitar trámites

Por revistaeyn.com

Ya hay un acuerdo. Costa Rica y Guatemala reconocen mutuamente sus sistemas de firma digital, una medida que busca dinamizar el comercio bilateral, reducir costos operativos para las empresas y fortalecer la integración económica en la región.

La ministra de Economía de Guatemala, Gabriela García y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, Paula Bogantes, firmaron el Acuerdo Complementario sobre Cooperación en la Homologación de la Firma Electrónica Avanzada y la Firma Digital Certificada.