Empresas & Management

Sector vesutario y textiles de Guatemala plantea enfocarse en mejorar competitividad ante retos del comercio global

Destacan el potencial de Guatemala como destino estratégico en el contexto del nearshoring. La reubicación de capacidades industriales hacia el país, especialmente en áreas como tejido plano y textiles especializados, está permitiendo ampliar el portafolio de productos fabricados localmente e incrementar la competitividad de toda la cadena de valor.

Por revisteyn.com La industria de vestuario y textiles de Guatemala ha logrado mantenerse competitiva gracias a su capacidad de adaptación, su integración vertical, su enfoque en productos de alto valor agregado y sus avances en sostenibilidad, según se concluye luego de la 32ª edición del Apparel Sourcing Show (APSS), feria regional especializada en esta industria. De acuerdo con los organizadores, estas cualidades han permitido que el sector continúe generando oportunidades de inversión y empleo, incluso frente a desafíos como el aumento en los costos operativos y la caída en el volumen de exportaciones. Durante el primer semestre de 2025, el sector reportó un crecimiento del 1.36% en el valor de las exportaciones, a pesar de haber decrecido en la cantidad de docenas de prendar exportadas en un 9.7%.

Carlos Arias, Presidente de la Junta Directiva de VESTEX, resaltó que “es importante ver de cerca estos números, ya que aunque hemos crecido en valor de exportaciones, se ha decrecido en docenas de prendas exportadas lo que nos advierte una desaceleración en la colocación de órdenes, debido a la incertidumbre.” Sin embargo, la industria guatemalteca, hasta ahora ha sabido responder con innovación, incorporando productos complejos, textiles técnicos y prácticas sostenibles, como sistemas de tratamiento de aguas residuales, equipos de eficiencia energética y producción de hilados a partir de PET reciclado. Asimismo, muchas empresas del sector operan bajo certificaciones internacionales como Higg Index, SMETA, Global Recycled Standard y Blue Sign. Guatemala se perfila como una opción viable frente a competidores que enfrentan aranceles más elevados, como China, Vietnam o Bangladesh, lo que resalta la importancia de mantener condiciones mínimas de estabilidad local, incluyendo mejoras en infraestructura, logística y políticas salariales técnicas y predecibles, para continuar atrayendo nuevas inversiones.

UNA FERIA ÚNICA EN LA REGIÓN

En la edición, el evento contó con 192 stands de empresas nacionales e internacionales, que abarcan textiles (24%), servicios especializados y accesorios (21%), maquinaria (19%), serigrafía y sublimación (19%) y pabellones enfocados en varias regiones (17%). Se contó con la participación de visitantes provenientes de más de 25 países, incluyendo Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Vietnam y las principales naciones de Centroamérica.