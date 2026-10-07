Histórico: EE.UU. impulsa un acuerdo global contra la sobreproducción

Centroamérica & Mundo

Washington impulsa una coordinación con la Unión Europea, Japón, India y otros socios para enfrentar la sobrecapacidad en vehículos, baterías, chips y paneles solares. La iniciativa abre un nuevo frente en la disputa comercial, aunque todavía no establece límites de producción ni medidas comunes.

Por: Revistaeyn.com La disputa por el comercio mundial empieza a mirar más allá de los productos que cruzan las fronteras: ahora pone bajo escrutinio las políticas que permiten fabricarlos en cantidades que, según un grupo de grandes economías, exceden lo que el mercado puede absorber. Estados Unidos anunció este 7 de octubre una declaración conjunta con otras 14 economías para coordinar respuestas frente a la sobrecapacidad y la producción excesivas en sectores manufactureros estratégicos. La iniciativa reúne a potencias industriales de América, Europa y Asia y busca enfrentar las intervenciones estatales que sostienen esa oferta y distorsionan la competencia. China no aparece mencionada en el documento. Sin embargo, su modelo industrial y su expansión exportadora constituyen el principal telón de fondo de la iniciativa. Reuters vincula el anuncio con el argumento de Washington de que los subsidios chinos alimentan exportaciones que presionan a los fabricantes de distintas regiones. Pekín rechaza esa acusación. Para las empresas, la cuestión va más allá de quién vende más barato. Lo que empieza a discutirse es qué condiciones de producción consideran aceptables los grandes mercados y cómo podrían defenderse frente a una competencia que juzgan sostenida artificialmente.

Una coalición para industrias estratégicas

Entre los participantes figuran Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia, Japón, Corea del Sur, India, Canadá, Reino Unido, Australia, México y Argentina, además de Polonia y Turquía. La diversidad del grupo muestra que la preocupación atraviesa economías con estructuras industriales e intereses comerciales diferentes. La declaración propone plataformas de cooperación para cinco áreas iniciales: automóviles y vehículos eléctricos, baterías, productos químicos, semiconductores de tecnologías maduras y paneles solares. Los funcionarios deberán reunirse antes de diciembre de 2026 para definir su funcionamiento, intercambiar información y explorar acciones complementarias. El alcance inmediato es político y técnico. El texto no fija cuotas de fabricación, precios mínimos, aranceles comunes ni sanciones automáticas. Tampoco crea una autoridad que determine cuánto puede producir cada economía. Su relevancia reside en preparar una respuesta compartida: una coordinación que podría dar mayor fuerza a medidas nacionales hoy dispersas.

Cuestionamiento al modelo chino

La sobrecapacidad describe una capacidad de producción superior a la demanda. El problema que plantean los firmantes es más específico: instalaciones y producción que, según su diagnóstico, no existirían o no se sostendrían sin políticas estatales que alteran las condiciones de mercado. Por eso, un precio bajo o un gran volumen exportado no bastan por sí solos para demostrar una práctica desleal. La discusión exige distinguir las ventajas de productividad, innovación y escala del efecto de apoyos que mantienen operaciones económicamente inviables. Esa distinción está en el centro de la controversia con China. En una posición oficial publicada en julio, su Ministerio de Comercio sostuvo que un superávit comercial no equivale a sobrecapacidad y atribuyó la competitividad del país a la innovación, las economías de escala y la demanda internacional. También acusó a otras economías de utilizar el debate para justificar proteccionismo. La confrontación enfrenta, así, interpretaciones opuestas sobre el funcionamiento del comercio: para Washington, ciertas intervenciones desplazan a productores que compiten bajo condiciones de mercado; para Pekín, las restricciones buscan contener su desarrollo industrial.

Del acero a los sectores del futuro

La cooperación internacional contra la sobrecapacidad tiene antecedentes. El Foro Mundial sobre Exceso de Capacidad del Acero nació en 2016, tras un compromiso del G20. La novedad actual es extender ese enfoque a varias industrias decisivas para la transición energética y la competencia tecnológica. El acero también ofrece una referencia sobre los instrumentos que podrían discutirse. En tal sentido, el principal antecedente es el Marco de Milwaukee, adoptado el 30 de septiembre y oficialmente instrumentalizado como Comprehensive Framework for Joint Action tras una reunión ministerial del Foro Mundial sobre el Exceso de Capacidad de Acero (GFSEC). Este Marco contempla reducir subsidios distorsionantes, mejorar la trazabilidad y utilizar investigaciones antidumping, derechos compensatorios y salvaguardias. Además, propone cooperar para evitar que las exportaciones desplazadas de un mercado encuentren una vía de entrada por otro.

Coordinación con límites y divisiones