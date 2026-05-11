Homicidios en Guatemala bajan 16 % en el primer cuatrimestre, según el CIEN

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De acuerdo con el análisis, entre enero y abril de 2026 se contabilizaron 871 homicidios, frente a los 1.040 registrados en igual lapso del año anterior, lo que mantiene una lectura favorable sobre el comportamiento de la violencia homicida en el país.

Por revistaeyn.com Los homicidios en Guatemala continúan mostrando una tendencia a la baja durante 2026, según el más reciente informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), que reportó una reducción acumulada de 169 casos durante los primeros cuatro meses del año en comparación con el mismo período de 2025. De acuerdo con el análisis, entre enero y abril de 2026 se contabilizaron 871 homicidios, frente a los 1.040 registrados en igual lapso del año anterior, lo que mantiene una lectura favorable sobre el comportamiento de la violencia homicida en el país.

El informe detalla que enero inició con una disminución importante al registrar 204 homicidios, 48 menos que los 252 reportados en enero de 2025. La reducción más significativa ocurrió en febrero, cuando los casos descendieron de 252 a 172, equivalente a 80 homicidios menos y convirtiéndose en la caída más pronunciada observada en lo que va del año. Marzo también reflejó una tendencia positiva, con 237 homicidios frente a los 275 contabilizados en el mismo mes de 2025, para una disminución de 38 casos. Sin embargo, el comportamiento de abril generó atención entre los analistas debido a una desaceleración en la mejora observada durante los meses anteriores. En abril de 2026 se registraron 258 homicidios, apenas tres menos que los 261 reportados en abril del año pasado. Aunque el indicador continúa en terreno positivo, el CIEN advirtió que la diferencia interanual de abril fue considerablemente menor respecto a las reducciones observadas entre enero y marzo, lo que podría interpretarse como una estabilización temporal en los niveles de violencia homicida.