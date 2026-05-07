Movimientos de carga en Puerto Santo Tomás de Castilla creció 33 % en primer trimestre

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De acuerdo con datos de Empornac, durante 2025 se movilizaron 362.182 contenedores, cifra que supera ampliamente los registros de años anteriores y confirma la tendencia de crecimiento iniciada en 2024.

Por revistaeyn.com El Puerto Santo Tomás de Castilla, en Guatemala, administrado por la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, registró en 2025 el mayor movimiento de carga de su historia reciente, consolidando una etapa de recuperación y expansión operativa que continúa mostrando resultados positivos durante el primer trimestre de 2026. De acuerdo con datos de Empornac, durante 2025 se movilizaron 362.182 contenedores, cifra que supera ampliamente los registros de años anteriores y confirma la tendencia de crecimiento iniciada en 2024, cuando se gestionaron 283.950 depósitos. El desempeño refleja un aumento sostenido en la actividad logística y comercial del principal puerto del Caribe guatemalteco.

El crecimiento también se evidenció en el movimiento de TEU, la unidad estándar equivalente a contenedores de 20 pies. En 2025, el puerto alcanzó 703.047 TEU movilizados, un incremento considerable frente a los 470.819 reportados en 2023. La tendencia positiva se mantiene en 2026. Solo durante el primer trimestre del año se contabilizaron 234.155 TEU, lo que representa más del 33 % del total movilizado en 2025 y proyecta un cierre anual con cifras sólidas para la terminal portuaria. Según la información de Empornac, el comportamiento responde a una recuperación sostenida del comercio exterior y a la implementación de mejoras operativas orientadas a incrementar la eficiencia y capacidad de atención del puerto. “Durante el último año, Empornac movilizó 362.182 contenedores, superando ampliamente los registros de años anteriores y confirmando una tendencia al alza iniciada en 2024”, destacó la entidad portuaria al presentar los resultados de operación.