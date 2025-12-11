Honduras ha recibido más de US$11.000 millones en remesas

Los hondureños residentes en el extranjero enviaron solo en octubre 937,4 millones de dólares , una cifra 13,8 % menor a los 1.088,1 millones de dólares registrados en octubre, señala la información.

Los datos oficiales indican que dicha cifra supera en 1.362,7 millones de dólares a los 9.743 millones de dólares recibidos en el mismo período de 2024.

Las remesas enviadas por los hondureños en el exterior sumaron 11.105,7 millones de dólares en los primeros once meses de 2025, lo que representa un aumento interanual del 13,9 % respecto al mismo periodo de 2024, informó este miércoles el Banco Central de Honduras (BCH).

Más del 80 % de las remesas que recibe Honduras provienen de Estados Unidos, donde residen unos 1,8 millones de hondureños, tanto con documentación como sin ella, y este dinero se considera el principal sostén de la economía del país centroamericano, superando incluso las exportaciones y la inversión extranjera directa.

España ocupa el segundo lugar, con un 10,2 %, mientras que México, Canadá, Costa Rica, Panamá y Alemania representan en conjunto el 4,5 % restante.

Las madres son las principales beneficiarias de las remesas, con más del 37 % del total, y más del 80 % de estos recursos se destina a cubrir gastos de alimentación, salud y educación, detalló el emisor del Estado.

Las remesas constituyen más del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, un país de diez millones de habitantes, de los que más del 60 % vive en situación de pobreza, según cifras oficiales.

Honduras recibió 9.743 millones de dólares en remesas durante 2024, y aunque el Banco Central proyectaba superar los 10.200 millones en 2025, esa meta ya se alcanzó antes de lo previsto.