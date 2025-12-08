Remesa promedio a El Salvador ha crecido 57 % desde 2019

Finanzas

Encuesta del BCR revela que el perfil promedio del salvadoreño remitente de remesas indica una edad de 44 años, ingresos mensuales de US$3.904.2 y una remesa promedio enviada de US$413.8.

Por revistaeyn.com / Agencia EFE Cuatro de cada cinco salvadoreños en Estados Unidos enviaron remesas durante 2023, revela la 8ª encuesta de población salvadoreña en Estados Unidos de la Red de Investigadores del Banco Central de Reserva de El Salvador (REDIBACEN). El perfil promedio del salvadoreño remitente indica una edad de 44 años, ingresos mensuales de US$3.904.2 y una remesa promedio enviada de US$413.8 lo que representa un crecimiento de 56 % comparado a la remesa monetaria promedio de US$264.8 en 2019,

La encuesta observó un incremento en el uso de canales digitales de envío, así como un crecimiento de las remesas en efectivo, que representaron el 3.9 % del total. En materia migratoria, el 49.3 % de los remitentes reportó un estatus migratorio regular, y el 14.5 % manifestó intención de regresar a vivir a El Salvador en un plazo de cinco años o menos. En términos generales, del total de salvadoreños entrevistados, incluyendo tanto remitentes como no remitentes, el 53.1 % reportó un estatus migratorio regular. La remesas familiares que recibió El Salvador entre enero y octubre pasado sumaron US$8.206,38 millones, lo que representa un incremento del 18,2 % en comparación con igual lapso de 2024. Solo en octubre pasado se recibieron US$852.04 millones, un incremento del 16,3 % en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando ingresaron US$732.41 millones. Para 2024, la población salvadoreña residente en ese país (1.6 millones) representó aproximadamente el 26 % de la población total de El Salvador, según datos de Naciones Unidas y del VII Censo de Población y VI de Vivienda de 2024. Asimismo, las remesas familiares enviadas desde el exterior fueron equivalentes al 24 % del PIB de 2024, de acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCR).