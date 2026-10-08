Destinan más de US$536.000 a innovación agrícola en pymes costarricenses

Empresas & Management

En conjunto, los proyectos movilizarán una inversión cercana a US$1,67 millones, considerando tanto los aportes de las compañías como los recursos del LuxAid Challenge Fund, iniciativa de la Cooperación Luxemburguesa que busca acelerar negocios privados con capacidad de generar impacto y crecer.

Por revistaeyn.com Cuatro pequeñas y medianas empresas costarricenses recibirán un impulso financiero para desarrollar y ampliar soluciones orientadas a una agricultura más sostenible, mediante un programa de cooperación entre Costa Rica y Luxemburgo que contempla más de US$536.500 en recursos no reembolsables. En conjunto, los proyectos movilizarán una inversión cercana a US$1,67 millones, considerando tanto los aportes de las compañías como los recursos del LuxAid Challenge Fund, iniciativa de la Cooperación Luxemburguesa que busca acelerar negocios privados con capacidad de generar impacto y crecer.

Las empresas seleccionadas son BioVENKO, Guerrero Agrícola, Cultura Fungi y BioConversión, escogidas después de un proceso competitivo que recibió 137 propuestas inicialmente. De ellas, 33 completaron la postulación, 24 cumplieron con los requisitos de elegibilidad y ocho llegaron a la etapa de presentación ante el comité evaluador. Finalmente, cuatro fueron elegidas. La convocatoria contó con el respaldo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y fue ejecutada con participación de LuxDev, la Agencia Luxemburguesa de Cooperación al Desarrollo, y la Embajada de Luxemburgo en Costa Rica. El objetivo es llevar tecnologías y modelos empresariales desarrollados en el país hacia etapas de mayor escala, con aplicaciones en áreas como bioinsumos, buenas prácticas agrícolas, economía circular y aprovechamiento de residuos. BioVENKO trabaja en soluciones microbiológicas elaboradas a partir de microorganismos naturales para contribuir al control de plagas y enfermedades y disminuir el uso de pesticidas convencionales. Los fondos le permitirán avanzar en investigación, validación y trámites regulatorios para productos destinados a cultivos como cítricos, banano y hortalizas.