Destinan más de US$536.000 a innovación agrícola en pymes costarricenses

Por revistaeyn.com
Cuatro pequeñas y medianas empresas costarricenses recibirán un impulso financiero para desarrollar y ampliar soluciones orientadas a una agricultura más sostenible, mediante un programa de cooperación entre Costa Rica y Luxemburgo que contempla más de US$536.500 en recursos no reembolsables.
En conjunto, los proyectos movilizarán una inversión cercana a US$1,67 millones, considerando tanto los aportes de las compañías como los recursos del LuxAid Challenge Fund, iniciativa de la Cooperación Luxemburguesa que busca acelerar negocios privados con capacidad de generar impacto y crecer.
Las empresas seleccionadas son BioVENKO, Guerrero Agrícola, Cultura Fungi y BioConversión, escogidas después de un proceso competitivo que recibió 137 propuestas inicialmente. De ellas, 33 completaron la postulación, 24 cumplieron con los requisitos de elegibilidad y ocho llegaron a la etapa de presentación ante el comité evaluador. Finalmente, cuatro fueron elegidas.
La convocatoria contó con el respaldo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y fue ejecutada con participación de LuxDev, la Agencia Luxemburguesa de Cooperación al Desarrollo, y la Embajada de Luxemburgo en Costa Rica.
El objetivo es llevar tecnologías y modelos empresariales desarrollados en el país hacia etapas de mayor escala, con aplicaciones en áreas como bioinsumos, buenas prácticas agrícolas, economía circular y aprovechamiento de residuos.
BioVENKO trabaja en soluciones microbiológicas elaboradas a partir de microorganismos naturales para contribuir al control de plagas y enfermedades y disminuir el uso de pesticidas convencionales. Los fondos le permitirán avanzar en investigación, validación y trámites regulatorios para productos destinados a cultivos como cítricos, banano y hortalizas.
Por su parte, Guerrero Agrícola, ubicada en Zarcero, busca ampliar su red de productores certificados bajo estándares de buenas prácticas agrícolas. La empresa utilizará el financiamiento para incrementar la capacidad de su centro de acopio, sumar agricultores y ampliar la oferta de alimentos producidos bajo criterios de sostenibilidad e inocuidad.
Cultura Fungi apuesta por un modelo de economía circular para producir hongos gourmet y funcionales utilizando subproductos agrícolas. Con el proyecto podrá aumentar su capacidad productiva y fortalecer el aprovechamiento de residuos dentro de su cadena.
La cuarta beneficiaria, BioConversión, desarrolla tecnología para transformar residuos provenientes de actividades como el cultivo de café, piña, caña de azúcar y palma aceitera en energía renovable, biochar y otros insumos. Su tecnología BIOCRISOL pasará de una etapa demostrativa a una fase preindustrial mediante pruebas en condiciones reales con productores y cooperativas.
Para el MEIC, la iniciativa representa una oportunidad para conectar cooperación internacional, innovación y desarrollo empresarial. La ministra de Economía, Industria y Comercio, María del Milagro Solórzano León, destacó que el programa permitirá convertir capacidades y conocimiento empresarial en soluciones con impacto en la producción nacional.
Desde LuxDev, Frank Wolff, representante regional para América Latina y el Caribe, resaltó el nivel de madurez encontrado entre las empresas participantes y su capacidad para desarrollar productos y servicios con potencial de crecimiento.