Honduras invertirá US$300 millones para construir represa El Tablón

“ Esta obra representa un cambio trascendental para miles de familias en el Valle de Sula. Les recuerdo que en 2009, Mel dejó aprobados los proyectos de Jicatuyo y Los Llanitos, pero el golpismo los descartó. Ahora, El Tablón es una realidad, no han podido detenernos”, escribió Castro.

Tejada resaltó que la actualización de los estudios finalizó en octubre, por lo que actualmente están trabajando en los términos de referencia para lanzar la licitación internacional en febrero. Se revalidaron estudios que datan del 2008 y del 2016; estos últimos no estaban completos, añadió el ministro de Energía.

Tras el anuncio, diferentes sectores, especialmente de la zona norte del país, cuestionaron que el proyecto con el que se pretende evitar las inundaciones en San Pedro Sula y sus alrededores por los efectos de fenómenos naturales se viene anunciando desde el comienzo de su administración; sin embargo, la obra no se hace realidad.

Kevin Rodríguez, economista y experto en temas de energía, cuestionó cuántas veces se ha construido la represa en papel, haciendo alusión a que desde inicios del gobierno de Castro se anunciaron acciones para echar a andar el proyecto.

“¿No que en 3 años iba a estar operando la represa? ¿También van a inaugurar este proyecto con un gran rótulo sin estar completado?”, escribió en redes sociales.

Es de recordar que en 2022 las autoridades indicaron que disponían de 2,500 millones de lempiras para la ejecución del proyecto. Desde ese entonces solo se ha dado a conocer sobre la actualización de los estudios que hicieron administraciones anteriores.

Reyvin Cruz, de la Federación de Patronatos del sector Chamelecón, una de las comunidades que ha sido más afectadas por las inundaciones en San Pedro Sula, dijo que la noticia es positiva; no obstante, “hasta no ver no creer”.

Agregó que la noticia es positiva para el valle de Sula, pero ha sido anunciada repetidamente desde 1997, sin que comiencen los trabajos. La satisfacción llegará solo cuando vean que las obras realmente inicien.

Con información de La Prensa