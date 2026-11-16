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Para las actividades productivas, la reducción de las gasolinas puede representar un alivio para los usuarios de vehículos particulares y empresas que utilizan este tipo de combustible.

Por revistaeyn.com El Gobierno de Honduras aplicó una reducción en los precios de las gasolinas, con rebajas de hasta 5.08 lempiras (US$0.19) por galón, mientras que el diésel se mantendrá sin cambios debido a un mecanismo de apoyo económico estatal. La nueva estructura estará vigente hasta el próximo 22 de noviembre. Los ajustes representan un alivio para los consumidores de gasolina, aunque el precio del diésel continúa sin registrar disminuciones, pese a las medidas gubernamentales para contener su costo.

En Tegucigalpa, la gasolina superior pasó a comercializarse a 142.91 lempiras (US$5.39) por galón, después de una reducción de 4.99 lempiras (US$0.19). Por su parte, la gasolina regular bajó 4.86 lempiras (US$0.18), hasta situarse en 128.05 lempiras (US$4.83). En San Pedro Sula, la gasolina superior registró una disminución de 5.08 lempiras (US$0.19), por lo que su precio quedó en 137.54 lempiras (US$5.19). La regular descendió 4.94 lempiras (US$0.19), hasta los 122.70 lempiras (US$4.63). Las reducciones se producen en un contexto en el que los costos de los combustibles continúan siendo una variable relevante para el transporte y las actividades productivas del país.

Apoyo económico

El diésel, por su parte, continuará vendiéndose a 153.53 lempiras (US$5.70) por galón en Tegucigalpa y 149.20 lempiras (US$5.54) en San Pedro Sula. Para evitar incrementos, el Gobierno mantiene un apoyo temporal de 5.05 lempiras (US$0.19) por galón en la capital y de 3.93 lempiras (US$0.15) en San Pedro Sula. Según la Secretaría de Energía, el apoyo económico acumulado aplicado al diésel entre el 5 de octubre y el 22 de noviembre asciende a 57.57 lempiras (US$2.14) por galón.