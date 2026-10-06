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Trump también se ve obligado a resignar impuestos sobre el diésel para contener costos

El presidente de los Estados Unidos firmó anoche una orden ejecutiva que permite temporalmente el uso en carretera de un combustible reservado a actividades fuera de la vía pública y difiere ciertos impuestos federales. El alivio busca contener los costos del transporte y el agro, pero no resuelve las restricciones de suministro mundial.

Por: Revistaeyn.com Donald Trump firmó el lunes 5 de octubre una orden ejecutiva para ampliar temporalmente el uso del diésel rojo en Estados Unidos y aliviar la carga fiscal de agricultores y transportistas. La decisión llega cuando las tensiones internacionales sobre el suministro de combustibles mantienen elevados los costos de mover mercancías y producir alimentos. La medida tiene un alcance que conviene precisar: dispone el aplazamiento de ciertos pagos tributarios y la suspensión de multas por utilizar ese combustible en carretera hasta el 31 de diciembre. La condonación definitiva de los impuestos diferidos todavía debe resolverse. El anuncio se produjo durante un acto en Grand Island, Nebraska, a cuatro semanas de las elecciones legislativas. El escenario conecta dos urgencias para la Casa Blanca: aliviar los costos de sectores productivos y responder al malestar económico de los votantes.

Qué es el diésel rojo y qué cambia

El diésel rojo recibe ese nombre por el colorante que permite identificar el combustible destinado a usos fuera de carretera, como maquinaria agrícola, construcción o calefacción. Su tratamiento fiscal depende del uso: normalmente está exento de los impuestos que gravan el combustible para circulación vial. La orden instruye al Tesoro a establecer el alivio aplicable y al servicio tributario, IRS, a anunciar la suspensión de las sanciones por vender o utilizar diésel teñido en carretera durante el período previsto. La implementación queda sujeta a las facultades legales y a las directrices que emita el Tesoro. Los impuestos estatales requieren decisiones propias de cada jurisdicción. Washington busca que los estados acompañen la iniciativa y que distribuidores rurales y cooperativas faciliten el acceso al combustible. La Casa Blanca estima que los camioneros podrían ahorrar más de US$100 por abastecimiento. Es una proyección oficial: el beneficio efectivo dependerá del volumen comprado, la disponibilidad y el tratamiento tributario aplicable.

Un combustible más caro, aunque el crudo retroceda

Según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el precio promedio nacional del diésel se situaba este martes 6 de octubre en US$6,32 por galón, frente a US$3,68 un año antes: un incremento cercano al 72%. Aunque bajó respecto de la semana anterior, permanece próximo al récord de US$6,53 registrado el 22 de septiembre. El petróleo mostraba este martes una señal de alivio. En las primeras operaciones, el Brent retrocedía por debajo de US$100 por barril y el WTI de US$88, ante expectativas de una mejora del suministro de Oriente Medio, según MarketWatch. Sin embargo, una baja del crudo no garantiza una caída equivalente del diésel. Entre ambos intervienen la capacidad de refinación, los inventarios y la disponibilidad del producto terminado. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió en su informe de septiembre que las exportaciones netas combinadas de diésel y gasóleo del Golfo y Rusia habían disminuido en agosto en 1,6 millones de barriles diarios frente a febrero. Las restricciones en Ormuz y los ataques a refinerías rusas habían agravado la escasez. La organización también señaló que el estancamiento diplomático entre Estados Unidos e Irán y nuevos ataques en el Golfo y el mar Rojo dificultaban la normalización de los flujos. Ese diagnóstico explica por qué un alivio fiscal puede reducir desembolsos sin eliminar las causas del encarecimiento.

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