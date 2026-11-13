ONU expresa preocupación por reformas en Honduras para combatir crimen organizado

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Con las reformas, las fuerzas de seguridad pueden capturar a individuos que lleven tatuajes asociados a pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, entre otras, que podrían ser declarados terroristas y ser condenados de 30 a 40 años de cárcel, incluso cadena perpetua.

Por Agencia EFE La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) expresó su preocupación por las reformas penales para combatir el crimen organizado aprobadas por el Parlamento de Honduras, particularmente en relación con el delito de asociación terrorista. Las reformas, impulsadas el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) que lidera el presidente Nasry 'Tito' Asfura, fueron aprobadas el pasado 27 de octubre por 118 de los 128 diputados que integran el Parlamento, y prevé modificaciones al Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.

La Oacnudh reconoció en un comunicado "los importantes desafíos que enfrenta Honduras en materia de violencia, extorsión y criminalidad organizada", y que "el Estado tiene no solo la facultad, sino también la obligación de adoptar medidas para proteger a la población frente a las amenazas que representan las estructuras criminales y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas". Sin embargo, el ente de la ONU resaltó que esas medidas deben adoptarse en el marco de las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por el Estado hondureño. Señaló, entre otros, que la ampliación del tipo penal de asociación terrorista a organizaciones sin objetivos ideológicos, su designación como delito permanente con flagrancia continua y su acreditación mediante tatuajes, vulneran el principio de legalidad, responsabilidad individual penal, presunción de inocencia y la libertad personal.