ILG invierte US$12 millones en terminal especializada en granos en Costa Rica

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La meta a futuro de la compañía es duplicar su capacidad para captar al menos la mitad de todo el grano que importa Costa Rica, consolidando al Atlántico como el puerto de entrada definitivo y más eficiente para los alimentos del país.

Por revistaeyn.com Grupo ILG inauguró las nuevas Terminales de Granos del Caribe (conocidas comercialmente como Silos del Caribe), un megaproyecto de infraestructura ubicado en Villa del Mar, Cost Rica con una inversión de US$12 millones. Esta obra habilita, por primera vez, una instalación de primer nivel para la importación y almacenamiento de granos en la vertiente atlántica de Costa Rica.

Históricamente, Costa Rica dependía de la infraestructura en el Pacífico para abastecer el millón de toneladas de granos que importa anualmente. Esto obligaba a los barcos graneleros, provenientes naturalmente del Atlántico (como Brasil o New Orleans), a cruzar el Canal de Panamá asumiendo peajes de hasta US$250.000 por embarcación y viajes de 11 días de tránsito marítimo. Al arribar al puerto de Caldera, los importadores solían enfrentar congestionamientos asociados a la capacidad limitada de atraque de tres puestos y medio y a cierres ocasionales por condiciones de oleaje. Esta situación podía generar tiempos de espera de hasta 25 días para el atraque, con costos adicionales por demoras cercanos a los US$30.000 diarios. Los nuevos Silos del Caribe transforman esta realidad al aprovechar la capacidad portuaria del muelle Gastón Cogan. Limón ofrece hoy 15 posiciones de atraque, lo que agiliza la recepción, elimina el cruce interoceánico y reduce el tiempo de viaje de 11 días a tan solo 5 días. Este salto en eficiencia portuaria impacta directamente la operación logística portuaria, así como la seguridad alimentaria del país y la estabilidad de los costos para el consumidor costarricense.