ILG invierte US$12 millones en terminal especializada en granos en Costa Rica

Por revistaeyn.com
Grupo ILG inauguró las nuevas Terminales de Granos del Caribe (conocidas comercialmente como Silos del Caribe), un megaproyecto de infraestructura ubicado en Villa del Mar, Cost Rica con una inversión de US$12 millones.
Esta obra habilita, por primera vez, una instalación de primer nivel para la importación y almacenamiento de granos en la vertiente atlántica de Costa Rica.
Históricamente, Costa Rica dependía de la infraestructura en el Pacífico para abastecer el millón de toneladas de granos que importa anualmente. Esto obligaba a los barcos graneleros, provenientes naturalmente del Atlántico (como Brasil o New Orleans), a cruzar el Canal de Panamá asumiendo peajes de hasta US$250.000 por embarcación y viajes de 11 días de tránsito marítimo.
Al arribar al puerto de Caldera, los importadores solían enfrentar congestionamientos asociados a la capacidad limitada de atraque de tres puestos y medio y a cierres ocasionales por condiciones de oleaje. Esta situación podía generar tiempos de espera de hasta 25 días para el atraque, con costos adicionales por demoras cercanos a los US$30.000 diarios.
Los nuevos Silos del Caribe transforman esta realidad al aprovechar la capacidad portuaria del muelle Gastón Cogan. Limón ofrece hoy 15 posiciones de atraque, lo que agiliza la recepción, elimina el cruce interoceánico y reduce el tiempo de viaje de 11 días a tan solo 5 días.
Este salto en eficiencia portuaria impacta directamente la operación logística portuaria, así como la seguridad alimentaria del país y la estabilidad de los costos para el consumidor costarricense.
A nivel técnico, el complejo cuenta con un modelo de almacenaje y administración de inventarios de granos para terceros. Que se brinda en su primera etapa en cuatro silos de acero con capacidad total para 26.000 toneladas (6.500 cada uno).
Estos silos incorporan un sistema de control automatizado de alta tecnología, incluyendo el un moderno sistema de enfriamiento, disponibles a terceros, para regular la temperatura y humedad del producto, previniendo el deterioro y la aparición de plagas en los granos. Además, sus áreas de recepción pueden procesar la descarga simultánea de camiones a un ritmo de 400 toneladas por hora.
"Desde Grupo ILG hemos sido promotores de la ruptura de un paradigma histórico en nuestra logística”, indicó Mauricio Bruce Jiménez, presidente y fundador de ILG Logistics.
El plan maestro de Grupo ILG proyecta un crecimiento agresivo para los próximos años: el terreno en Villa del Mar tiene capacidad para albergar hasta 20 silos adicionales, lo que permitiría alcanzar una capacidad instalada de 85.000 toneladas.
La meta a futuro de la compañía es duplicar su capacidad para captar al menos la mitad de todo el grano que importa Costa Rica, consolidando al Atlántico como el puerto de entrada definitivo y más eficiente para los alimentos del país.