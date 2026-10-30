Honduras reporta avances en implementación de reforma al subsector eléctrico

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La ENEE informó que desde abril ha instalado 50,000 lámparas a escala nacional, principalmente en sectores residenciales y en las cercanías de centros educativos y establecimientos de salud.

Por Agencia EFE A un mes de la aprobación de la Ley de Justicia Energética, Honduras reporta los primeros avances en la implementación de la reforma al subsector eléctrico, con abonados residenciales beneficiados con la condonación de sus deudas y lámparas instaladas en diferentes comunidades del país. El Gobierno del presidente Nasry Asfura aseguró que el cronograma de ejecución de la normativa avanza sin retrasos en los plazos legales establecidos. Los resultados iniciales fueron presentados por el ministro de Energía, Eduardo Oviedo, y el gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña Panting, durante una conferencia en Casa Presidencial.

Uno de los principales beneficios de la reforma es la condonación de las deudas eléctricas para usuarios residenciales que cumplen determinados requisitos. Según la ENEE, más de 1,800 abonados ya reciben este beneficio, dirigido a clientes con una mora superior a 120 días y un consumo mensual inferior a 250 kilovatios hora (kWh). La normativa también contempla mecanismos para facilitar la regularización de los servicios. En ese sentido, más de 200 clientes se han acercado voluntariamente a la estatal eléctrica para normalizar su situación, sin exponerse a multas ni sanciones. Otro de los componentes de la reforma es el mejoramiento del alumbrado público. La ENEE informó que desde abril ha instalado 50,000 lámparas a escala nacional, principalmente en sectores residenciales y en las cercanías de centros educativos y establecimientos de salud.