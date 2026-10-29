Estudio: Riesgos para comercio agrícola de América ante posibles restricciones de UE

Centroamérica & Mundo

El estudio identifica un comercio agroalimentario anual de aproximadamente US$44.200 millones expuesto a los posibles cambios normativos de la UE, de los cuales US$4.810 millones corresponden a Centroamérica y US$427 millones al Caribe.

Por Agencia EFE Las nuevas restricciones propuestas a la normativa de la Unión Europea (UE) con respecto a los límites máximos de residuos (LMR) de pesticidas suponen un riesgo para las exportaciones agrícolas de América a esa región, señala un estudio divulgado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). El estudio identifica un comercio agroalimentario anual de aproximadamente US$44.200 millones expuesto a los posibles cambios normativos de la UE, de los cuales US$29.700 millones corresponden a Suramérica, US$10.800 millones a Norteamérica, US$4.810 millones a Centroamérica y US$427 millones al Caribe.

Por países, Brasil registra el mayor valor en riesgo con US$15.400 millones de dólares al año, seguido por Estados Unidos con US$7.680 millones, Argentina (US$4.620 millones), Perú (US$2.840 millones), Canadá (US$2.000 millones), Colombia (US$1.970 millones), Chile (US$1.830 millones), Costa Rica (US$1.630 millones) y Ecuador (US$1.260 millones). El informe subraya como ejemplos de vulnerabilidad ante las eventuales nuevas restricciones la soja, el café, los cítricos y el maíz de Brasil; los frutos secos y los cereales de Estados Unidos; los derivados de la soja, el maní, la semilla de girasol y los cítricos de Argentina; el aguacate, el café, las bayas, la uva, el mango y el espárrago de Perú; la piña y el banano de Costa Rica; el café y el aceite de palma de Honduras, y el banano, el cacao y el mango de la República Dominicana. Las repercusiones reales, aclara el estudio, dependerán de factores como el uso actual de los pesticidas, los niveles de residuos en los productos exportados, la disponibilidad de productos alternativos para la protección de los cultivos, la capacidad de adaptación de los productores y el acceso a mercados de exportación alternativos. En el documento se examinan las posibles consecuencias del Paquete de Simplificación de la Inocuidad de los Alimentos y los Piensos, propuesto por la Comisión Europea y también conocido como Ómnibus X, mediante el cual “se introducirían normas más restrictivas relativas a los residuos de pesticidas en los productos agrícolas importados”, indicó el IICA.