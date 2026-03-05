Centroamérica & Mundo

Honduras se retira de La Haya para mantener política exterior 'autónoma'

Pese a su salida, Honduras reafirmó "su compromiso irrestricto" con el Derecho Internacional Humanitario y la protección de civiles en conflictos armados, y el pleno respeto a los derechos humanos.

    Fotografía cedida por Casa Presidencial de Honduras que muestra al presidente, Nasry 'Tito' Asfura (c) durante el primer Consejo de Ministros este martes, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Casa Presidencial de Honduras

     Casa Presidencial de Honduras / EFE
2026-03-05

POR EFE

El Gobierno de Honduras anunció su retiro del denominado 'Grupo de La Haya', liderado por Colombia y Sudáfrica, con el objetivo de mantener una política exterior "soberana, autónoma y equilibrada".

"Esta decisión obedece a la firme convicción de que la política exterior hondureña debe ejercerse de manera soberana, autónoma y equilibrada, sin adscribirse a bloques cuyas dinámicas puedan comprometer la independencia de criterio que debe caracterizar la acción exterior del Estado", indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del país centroamericano en un comunicado.

Señaló además que ya ha remitido las notificaciones oficiales a las copresidencias del grupo para formalizar y hacer efectivo su retiro.

También reiteró "su apoyo decidido al multilateralismo, a la solución pacífica de las controversias y a la promoción de una paz justa y duradera en el Medio Oriente".

El Gobierno hondureño aseguró, además, que continuará participando "activamente" en los foros y mecanismos de las Naciones Unidas promoviendo "el diálogo constructivo y las soluciones negociadas como la vía legítima para alcanzar la paz y la justicia internacionales".

El Grupo de La Haya fue creado en enero de 2025 por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica en respuesta a la grave crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

Redacción web
Agencia EFE

Política
|
Tendencias
|
Diplomacia
|
Nasry Asfura
|
Honduras
|
Tegucigalpa
|
Malasia
|
Naciones Unidas
|

